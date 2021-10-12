凭借对创意改造的热爱与执着，延伸军事文化内涵

上海2021年10月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 本季，原创极限运动鞋服品牌 Vans 旗下的 Vault by Vans 高端支线携手英国设计师 Nigel Cabourn，推出以复古军装为灵感的联名鞋服系列。 Nigel Cabourn 作为英国街头文化中的意见领袖之一，凭借对复古服饰的独到见解在这个实用主义和无性别美学为主的时代愈发显得有影响力。

上世纪70年代初期 Nigel Cabourn 受军装和实用主义服饰的影响，于曾经就学时装设计的英格兰东北部创立了 Cricket Clothing Ltd.，旗下产品均选用优质面料制成且融合了 Nigel Cabourn 独特的个人设计风格。2013年，Nigel Cabourn 推出首个女装支线，并于次年在伦敦考文特花园开设了在英国的第一家旗舰店。

Nigel Cabourn 对定制织物的热爱和对细节的严格把控，造就了经其设计的产品在风格和调性上具备可塑性与故事性，而这也正与秉持通过高品质做工传递品牌真实理念及背景的 Vault by Vans 相契合。

此次，Nigel Cabourn 与他的女装支线负责人兼合伙人 Emilie Casiez 从1940至1970年代的军用包袋和服装中汲取灵感，捕捉复古军用材料、色彩和美学等元素，将耐磨织物、帐篷内衬材料、定制提花、拉丝处理等面料和工艺运用于单品之中，并配备金属孔眼、英军元素的箭头纹样和装饰缝线等定制细节强化 Nigel Cabourn 的风格。

“很高兴和大家分享我与 Vans 的首次合作，”Nigel Cabourn 表示，“这个系列的设计灵感来自我最近的加州和日本之行，我们双方非常契合地将冲浪风格与军装代表性的色彩和图案碰撞，以有趣的表现形式呈现一个充满冲浪元素的优质联名鞋服系列。”

鞋款方面，Nigel Cabourn 为 Vans 经典的 OG Authentic LX 鞋型设计了三种配色方案。其中一双鞋款选取军用迷彩印花为主调，在常规的橄榄色、卡其色和军绿色中增添亮橙色，为传统的军事风格注入现代气息，绘画印记、鞋面装饰缝线和鞋舌处的磨损设计增强了独特的 DIY 氛围；另一双鞋款的设计来源于军用帆布行李袋，鞋身以不同色阶的蓝色组合而成：深蓝色鞋头拼接蔚蓝色鞋舌、鞋腰两侧分别采用海军蓝和冷灰色、内里点缀亮橙色，而鞋面整体选用耐磨的帆布材质搭配做旧印花，呼应军事设计内核；其余一双鞋款则由卡其色帆布打造，配备的深蓝色的大底包边与橙色护条线带来视觉冲击，金属孔眼、装饰缝线等做旧设计使外观呈现强烈的 Nigel Cabourn 风格。

此外，Nigel Cabourn 还将 OG Classic Slip-On 和 OG Style 24 LX 鞋型展开创新设计，释出三双鞋款：军绿色的 OG Slip-On LX、定制提花设计的 OG Classic Slip-On LX、海军蓝色的 OG Style 24 LX。

除鞋款外，Nigel Cabourn 还操刀设计了一系列服饰单品。工装夹克在保留版型和实用性的基础上，将由手工地毯和挂毯中所提取出的印花以万花筒的设计手法呈现于服饰之上；抓绒套头衫的正面图案源于 Nigel Cabourn 的艺术丝网印花；还囊括一顶橄榄绿的帽子，加持奶油色缝线和 Nigel Cabourn 绘制的涂鸦印花作为细节设计……

Vault by Vans x Nigel Cabourn 联名鞋服系列于2021年10月9日起登陆 Vans 国内指定店铺及 Vans 官方网站。敬请访问 VANS.COM.CN 或关注 VansChina 官方微信了解更多发售详情及产品资讯。

承载历史，Vans 携手 Nigel Cabourn 发布联名鞋服系列 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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