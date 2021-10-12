伊斯坦布尔2021年10月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球最大的独立游戏及娱乐虚拟信贷平台之一Razer Gold现已在土耳其沃达丰上线，由领先的移动商务提供商DOCOMO Digital提供支持。DOCOMO Digital去年宣布与Razer建立战略合作伙伴关系，通过运营商代扣和数字钱包提供Razer Gold。用户现在可以通过土耳其沃达丰轻松地从Razer Gold购买各种游戏PIN和虚拟游戏信贷。

Razer Gold支持42000多种游戏和娱乐项目，是游戏和娱乐在东南亚、拉美和中东等新兴市场实现货币化的主要方式。Razer Gold可用于购买游戏和游戏内产品，而作为回报，用户可获得Razer Silver奖励和独家游戏交易。 作为此项新合作的一部分，土耳其沃达丰的用户能以独家优惠价格从Razer获得游戏内信贷。

DOCOMO Digital首席商务官Jonathan Bennett表示：“我们很高兴看到我们与Razer和土耳其沃达丰的合作关系得到不断发展，这符合我们为合作运营商带来Razer等受欢迎品牌的努力。”

Razer高级总监兼Razer Gold负责人Adisorn Phonnarut表示：“土耳其是Razer在中东地区的一个重要市场，能够接触到土耳其沃达丰的用户是我们前进道路上迈出的一大步。我们将与土耳其沃达丰共同开展多种活动，让更多人有机会轻松便捷地访问Razer Gold平台和进行消费。”

“我们一直在寻找利用我们的综合生态系统为世界各地的消费者增加价值的方法。随着中东和北非地区游戏业的持续增长，游戏玩家不仅需要合适的硬件和软件，还需要Razer Gold等服务才能真正体验竞争性游戏带来的乐趣。现在通过我们与沃达丰的合作，土耳其的游戏玩家可以更轻松划算地使用Razer Gold，并获得Razer Silver和更多独家游戏交易作为奖励。”

运营商代扣是一种越来越受欢迎的数字服务支付模式，尤其是在中东地区的新兴市场，因为它可以实现更快捷、无摩擦的交易，同时为用户提供更好的透明度和购买控制。据Statista数据显示，手机游戏在2021年预计将达到3.56亿美元，是土耳其游戏中规模最大的细分市场[1]。游戏的平均每用户收入（ARPU）为24.76美元，是该地区最高的收入之一。

Razer通过合作商面向土耳其沃达丰用户开放 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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