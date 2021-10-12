香港2021年10月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 亚洲首屈一指的企业服务提供商 Acclime 今天宣布已完成与雷博国际会计在中国的合并。这符合 Acclime 积极拓展其企业及合规服务业务渠道，致力于成为地区主要参与者和中国市场领导者的战略目标。此举使 Acclime 在中国的员工人数超过 200 人，整个集团的员工人数接近 700 人。

雷博国际会计在过去二十年中一直是协助外国公司和机构进入中国市场的先驱，并建立了令人羡慕的声誉。公司现在处于向大型专业服务公司转型的絕佳时机，将继续吸引优秀的人才，为客户提供泛亚洲业务服务网络，继续向前发展商业版图。

“Acclime 选择与雷博国际会计合作是因为我们在文化和专业风格上非常相近——我们拥有相似的 DNA”，Acclime 联合创始人兼首席执行官 Martin Crawford 说道。“两家公司都非常重视与寻求建立和扩展新市场的客户保持诚挚的合作伙伴关系。我们相信雷博的客户将得益于 Acclime 遍布亚洲的客户服务网络，包括大中华区、澳大利亚、新加坡、越南、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、马来西亚和菲律宾。”

雷博的客户将继续由现有专业团队为其精心提供服务，同时还可以获得更深入的资源和区域专家的支持，帮助他们驾驭复杂的亚洲市场。雷博的执行合伙人博杨先生（Russell Brown OBE）在宣布这一消息时说：“这对每个人来说都是令人兴奋的消息，也是一个很好的节点，让我们可以驻足思考一下自 20 年前创立公司以来我们到底走了多远。我们真诚地感谢我们所有的客户和员工，无论是现在还是未来，都与我们一起携手并肩。”

博杨概述了为什么此次合并对雷博国际会计的客户意义重大：“在业务合规方面，每个市场都有其自身的复杂性，而开拓新市场需要本地专长以及跨境知识和经验。经过此次战略整合，我们的客户可以享受到更广泛的专业服务，并获得区域专家的支持，以协助他们进入复杂的新兴亚洲市场。”博杨继续说道：“我期待着向我们的客户介绍，通过与 Acclime 的整合我们可以在整个地区为他们提供更加广泛的服务范畴。”

雷博将继续以自己的品牌进行经营，目前将继续在现有地址办公。随着发展的需要，办公地点及服务线和品牌将会逐步整合。在本次合并中，新加坡 STS Capital Partners 担任雷博国际会计的独家顾问。

相关链接 :

Acclime与雷博国际会计合并，拓张中国版图 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com