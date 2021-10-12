2021 DEMO CHINA创新中国在重庆山城落幕

重庆2021年10月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月23、24日，2021 DEMO CHINA创新中国峰会在重庆融创国际会议中心隆重举办。该大会由创业邦主办，获得了首席合作伙伴芯爱智能科技有限公司、特别支持单位重庆科技创新投资集团的倾力支持，5大赛道由专场合作伙伴高通创投、腾讯5G生态计划、红杉中国种子基金、HP、联想创投、H50等产业及创投机构联合打造。这也是DEMO CHINA首次走进山城重庆。

此次峰会，围绕“从技术到商业”主题，以演讲、专场对话等形式带来最新的行业洞察，在5G生态、消费新商业、产业互联与科技、医疗健康、芯片与硬科技5大领域轮番上演精彩的Demo Show。此外，峰会发布了《2021年度中国最受赞赏的创业投资机构》、《2021年度中国最受赞赏的早期投资机构》榜单。创业邦与芯爱智能科技有限公司联合组织的 “芯创营 ”也正式开营 。

自2007年以来，DEMO CHINA创新中国连续十四年为高成长创新企业搭建高规格交流平台，已经成长为创投界的风向标。回顾其发展，前后共有131家明星企业从这里走出去，包括IPO企业15家、新三板及并购企业37家、独角兽企业79家。DEMO CHINA创新中国真正成为集投融资、科技创新、产业生态发展、创业创新为一体的国际化的创新、创业、创投生态服务平台。

与此同时，DEMO CHINA随着时间的推移不断升级，每一年DEMO CHINA都会从最新的技术趋势、产业政策、创投风向切入，设置议题、邀请嘉宾、招募创业者，逐步深入到产业的微观场景与底层逻辑。今年的DEMO CHINA，最大的不同之处在于赛前三个月，创业邦对75家创新公司在星际营进行了加速，链接优质创业、产业资源，帮助企业快速成长。自2015年创办以来，创业邦星际营受到2w+创业者的青睐，已成功开办20期，共821个创业项目入选加速，共帮助406家学员企业获得融资72亿，其中有30家企业单笔融资超过1亿，单笔融资最高的超过9亿。本次DEMO CHINA各专场DEMO SHOW也正是第21期星际营学员的精彩毕业秀。

在开幕式致辞中，创业邦创始人兼CEO南立新表示，在过去14年DEMO CHINA的舞台上，一共帮助并展示了1300余家企业。2021年，DEMO CHINA已经走到了第十五个年头，将把目光聚焦在硬科技与芯片、产业互联与科技、医疗健康、5G生态以及消费等热门赛道，并推出60余个项目的登台路演。此外，Bang Link活动中，参与对接的项目有71家，大企业17家。

南立新提到，数据显示，成渝创新基础人才的供给并不差，值得创投机构布局。唯一缺乏的就是创投科技企业的财富示范效应和人才溢出效应、创业创新的氛围和资本的聚集。今年DEMO CHINA选择在有着别样魅力的重庆举办，也为这里献上了一份厚礼–带来了200家投资机构和162家企业。

创业邦相信，在十四五期间，在新的数字化的技术周期里，新的经济周期中，更多有高技术的新经济企业诞生，完成从技术从商业的华丽转身。DEMO CHINA也将一如既往的为创业者和投资人提供最大和最好的舞台，从这里走向全国和世界。创业邦也将在这个技术周期中，完成自己的数字化，用自己的软件和服务，继续服务创业者，帮助他们链接VC、大企业和政府。



北极光创投创始管理合伙人邓锋

在谈到中国创新创业市场的变化时，北极光创投创始管理合伙人邓锋指出，国内政策传递出来的未来方向是：更加注重实体经济，大力推动科技创新，鼓励中小企业发展。而未来在创新创业领域的挑战在于：发展速度要快(快速迭代) ，人才的吸引，营商环境、生态环境的构建。

在他看来，目前芯片领域投资过热，出现了价值和价格不符的情况。这其中，存在着巨大的国产替代机会；企业数字化转型，从信息化向智能化发展；健康医疗创新不断，但赚一二级差价模式是行不通的。



重庆科技创新投资集团有限公司董事长杨文利

对于如何发挥区域创新优势，重庆科技创新投资集团有限公司董事长杨文利认为，一需要着眼区域产业发展，随着产业分工专业化和精细化，区域经济发展也将迎来新机遇。二要着眼行业创新化发展趋势，未来是聚焦垂直化赛道。三要着眼投资阶段的前移。政府引导基金应该越来越重视，并靠近创新的一线，加大对主投早期项目、重大未来影响项目，以及创新项目的关注，重点围绕高校生态圈、重点实验室、重点区域和园区，促进技术、人才、机构、项目、孵化器等创新要素的结合。四要着眼强化内外协同，强化与社会资本的目标、行政监管与市场运作、考核评价与激励的协同。五则是着眼打造好良好的投资氛围。

对于现场发布的《2021年度中国最受赞赏的创业投资机构》《2021年度中国最受赞赏的早期投资机构》两份榜单。创业邦总编辑黄翔表示：“这份榜单引入了新的评价方法，即同行评议（peer review），我们要让专业的人评价专业的事。此次评委是200位最活跃投资机构的领军人物，含创业邦历届上榜投资人。我们在寻找一种方法，即实践长期主义。”

在以《元宇宙、硬科技、碳中和，风口中的坚守与应变》为主题的圆桌讨论中，蓝驰创投管理合伙人陈维广，红点创投中国基金创始及主管合伙人袁文达，红杉中国合伙人郑庆生，以及PAC创始人廖明对这些热词所形成的产业风口，进行了深入的探讨。

红点创投中国基金创始及主管合伙人袁文达表示，在过去几十年，从PC移动到智能手机，每一个新的时代都有很大变化，其中人机交互方式产生了革命性变化。硬科技是政策引导非常关注的方向，经过20年的发展，如今中国芯片的市场，已经是全球第一，目前只有10%的芯片是中国自己研发生产制造的，所以拥有巨大的发展空间。

蓝驰创投管理合伙人陈维广认为，创业者要保持冷静的态度对待创业，创业是长周期的事业，如果跟风，不论对于创业者或投资人都容易受伤，要根据需求去解决问题。

红杉中国合伙人郑庆生则认为，每一个周期的开始，都是科技先行。元宇宙为我们勾画出了下一个时代的轮廓。

在《医疗投资的复盘与思考》主题圆桌论坛中，华盖资本董事长、创始合伙人许小林，平安集团投决会委员张江，松禾资本创始合伙人、董事长罗飞，以及史带财保董事长、史带资本总裁、H50轮值主席董颖等嘉宾，针对医疗健康赛道的活跃与广泛关注，进行回顾与反思。

平安集团投决会委员张江认为，医疗是硬科技非常核心的赛道。中国14亿人的健康，不能完全掌握在别人手里，创新是必然的。

松禾资本创始合伙人、董事长罗飞则强调，科技的创新关键是技术，医药行业有一个正在崛起的群体–医生群体。如果医生群体加入创业，或者作为创业的发起方，是一个值得关注的趋势。

从未来的机遇来看，华盖资本董事长、创始合伙人许小林认为，医疗企业需要具备全球化视野。从关注的细分领域来看，肿瘤是过去十年最热的赛道，但未来有一个赛道值得深耕，即神经领域。另近年美国有很多医药企业创始人来自临床，目前来看，细胞、基因等新疗法中，临床医生的确拥有更大的发言权和更好的数据，因此临床医生创业也是一个需要关注的新趋势。

在《科技智竞未来黄金十年》的圆桌讨论中，启赋资本创始合伙人傅哲宽，北汽产投总经理刘培龙，华登国际合伙人王林，浦发硅谷银行行长、硅谷银行亚洲总裁陆珏等嘉宾，针对硬科技领域中自主研发国产替代进程，车企芯片短缺等问题进行深入交流，探讨以芯片半导体为代表的硬科技赛道未来将迎来怎样的发展，又会爆发出哪些发展机遇。

华登国际合伙人王林表示，未来十年，将是中国半导体系统性的投资机会，不仅局限于芯片设计，材料、设备、封装、测试各个细分赛道，投资机会都非常多，不管从回报还是未来的产业利润来看，都不亚于芯片设计领域。同时，未来十年还是要“以人为本”。半导体创业不同于其他行业可以用资本来推动，半导体靠的是人，要尊重人才、尊重真正有创业精神的人才，是未来十年坚定不变的理念。

启赋资本创始合伙人傅哲宽认为，未来十年是科技推动产业不断升级发展的十年，要重视技术在产业中的应用，尤其是一些高端应用。

北汽产投总经理刘培龙认为，十年的周期补我们核心的短板，不管是芯片还是材料、设备，要在关键环节、关键技术上做创新。

除了精彩的演讲和圆桌讨论外，23日下午到24日上午，峰会共进行了包括 “高通创投-腾讯5G生态计划创业大赛”、“红杉中国种子基金产业互联与科技专场”、 “惠普战CLUB 新商业专场”、与H50联合的“医疗健康专场”、“芯片与硬科技专场”5场Demo Show，50+经过层层筛选的创业者面向全国一线投资人展示其项目的技术优势、商业模式。

经过激烈角逐，高通创投-腾讯5G生态计划创业大赛专场的冠军是深圳光子晶体科技有限公司，红杉种子基金产业互联与科技专场的冠军是北京流马锐驰科技有限公司，惠普站CLUB新商业专场的冠军是北京深光科技有限公司，医疗健康专场的冠军是深圳健行仿生技术有限公司，芯片与硬科技专场的冠军是北京炎黄国芯科技有限公司。银河威尔科技（北京）有限公司、上海安维尔信息科技股份有限公司、北京重力聿画影视文化有限公司、水木未来（北京）科技有限公司，以及视彩（上海）光电技术有限公司，分别获得各专场的第二名。

最令人激动的是DEMO CHINA“终极PK”环节，各专场第一名可直接晋级，各专场的第二名需通过“黑盒环节”，在获得主评委亮灯许可“复活”后登台PK。这一环节，由腾讯投资管理合伙人、腾讯集团副总裁李朝晖，DCM中国创始合伙人、董事合伙人林欣禾，愉悦资本创始及执行合伙人刘二海，高通全球副总裁兼高铁创投董事总经理沈劲，嘉御基金创始合伙人兼董事长卫哲，红点创投中国基金创始及主管合伙人袁文达，火山石资本创始合伙人章苏阳，金沙江创投主管合伙人朱啸虎等投资大咖组成的专业导师评审团进行点评打分综合评定。

终极PK环节中，为了缓解紧张的比赛氛围，现场安排了三场深度对话。其中，就“变化当中VC在未来何去何从”主题，腾讯投资管理合伙人、腾讯集团副总裁李朝晖、DCM中国创始合伙人、董事合伙人林欣禾，和君联资本合伙人、董事总经理邵振兴共同展开了讨论。李朝晖认为，这是企业必然要经历的，我们要抱着开放的心态去接受和适应它，从而找到更多的新的机会，并且让自己有足够的时间跟上变化。同时疫情的大背景下，互联网的作用进一步凸现，加深了数字化对人们的影响。林欣禾强调，投资只是开始，投资以后要融资，这是一条很长的路，所以创业就要拥抱变化。

就“中国独角兽孵化为何如此之快”的问题，愉悦资本创始及执行合伙人刘二海、金沙江创投主管合伙人朱啸虎、名川资本创始合伙人王求乐进行了深度探讨。刘二海认为，市场基数、基础设施的完善、以及货币量都影响独角兽的成长。朱啸虎认为，数字化的赋能，也让企业增长加速，尤其对于线下连锁商业形态，可以媲美互联网的速度发展。但线下商业不可能再赢者通吃了，它会回归商业的本质。对未来的发展，两者都比较看好消费端，另企业服务、机器人、新能源也都有非常大的可能性出现独角兽。在讨论的最后，王求乐总结道：“中国独角兽的出现有自身的原因，包括我们的技术基础、产业基础，未来中国在不同的行业领域，仍然有不同的机会和特性”。

元禾原点管理合伙人费建江，高通全球副总裁兼高通创投董事总经理沈劲，火山石资本创始合伙人章苏阳，红点创投中国基金创始及主管合伙人袁文达四位嘉宾带来有关于“内卷”的探讨。

关于风险投资的内卷，章苏阳提到两点：“第一是资金全面进入各个领域以后，所有的企业都内卷。两三年前比较趋向于恶性竞争，但是这两年又变好了，内卷没有那么严重。第二是大基金进入，每一个基金都有其对应的行业，以及对项目的认知。这个认知决定了投资当中哪些进入哪些不进入，每个公司的策略不同，使得投入项目的判断不同。这种不同给很多公司带来独特性，所以能够做出一些不适合所有大基金投资的项目。”沈劲认为：“内卷就是差异化，今天需要在细分领域做到差异化。即便是芯片，热门的还是要差异化，所以要深耕”。袁文达则强调除了资金之外，用更专业的技术、服务和产业资源积累来构建壁垒。

伴随嘉宾们对深度问题的探讨，比赛也一直在进行当中。最终，经过角逐PK，高通创投-腾讯5G生态计划创业大赛专场的冠军深圳光子晶体科技有限公司以85.64分的全场最高分获得2021 DEMO GOD。深圳光子晶体科技有限公司成立于2019年，是一家专注AR透明显示核心技术研发的硬科技公司，基于全球首创的纳米全息显示技术NanoAR 技术在全透明的介质中产生亮丽图像，把虚拟画面和现实场景结合在一起，实现了不用戴头盔或眼镜，可供多人共享的裸眼增强现实技术。目前，该公司的融资轮次在Pre-B轮。

除此之外，本届DEMO CHINA首次推出了全新环节–Bang Link企业对接会，现场为科创企业提供大企业业务和一线投资机构的对接机会。参与对接的项目有71家，大企业17家。该对接会主要聚焦天使轮至B轮科创企业，业务方向为5G生态、大消费、硬科技、大健康、产业互联、碳中和等，同时中国移动、施耐德电气、博世、南网科技、宝马、CJ、上海电气、罗技、村田、圣戈班、旭化成、柯尼卡美能达中国金茂、赢创、、广联达等17家国内外知名大企业现场释放业务需求。

经过DEMO CHINA舞台的放大，相信不少优秀创业者将得到投资机构赏识、商业化道路更顺畅。2021 DEMO CHINA创新中国峰会，在讨论前沿产业、高效链接产业资源的同时，更为大企业、投资机构、创业者提供了分享、交流的机遇和窗口。未来，DEMO CHINA将继续产业迭代的步伐，持续为大家创造信息交流、资源共享的创新、创业、创投生态服务平台。

让我们携手前进，期待下一届峰会。

2021 DEMO CHINA创新中国在重庆山城落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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