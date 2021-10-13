南宁土拍两宗商住地块因故终止出让 总起拍价5.35亿元 每经网

10月12日，广西南宁市自然资源局发布公告，原定于14日出让的GC2021-060地块、GC2021-064地块，目前因故终止出让。 观点地产新媒体获悉，GC2021-060地块原定于9月16日出让，后曾因故延期至10月14日。地块位于西乡塘区金陵镇，临近汉华右江院子，占地面积194.53亩，土地用途为城镇住宅、旅馆、商务金融、零售商业用地，起拍价为2.6亿元。地块由两宗地组成。地块一出让面积为95.01亩，地块用途为城镇住宅用地。地块二出让面积为99.52亩，地块用途为旅馆用地、商务金融用地、零售商业用地。该地块距离地铁1号线约4.7里。地块周围分布南宁绕城高速和广昆高速。 另悉，GC2021-064地块位于邕宁区，占地面积45.87亩，土地用途为城镇住宅、零售商业用地，起拍价为2.75亿元，地块需配建一所幼儿园。据悉，该地块是2021年6月17日因无人竞买流挂的地块，再次上架出让条件基本不变，地块起拍价和保证金降低，起拍价降低100万元/亩，起始楼面价为2903元/平方米，其它竞买条件不变。 资料显示，10月广西南宁原本将出让7宗地块，剩余5宗待拍。其中，编号GC2021-067地…