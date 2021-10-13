提升创新意识 打造文旅品牌 “博物馆+旅游”驶入快车道（延伸阅读）

在文旅融合背景下，“博物馆+旅游”作为体验式文化教育与旅游跨界融合的新业态，是文旅市场的新蓝海。 “随着居民生活水平提高，以及教育理念的变化，人们希望孩子到更广阔领域开阔眼界、学习知识，这为‘博物馆+旅游’的发展提供了空间。”中国劳动关系学院文化和旅游政策中心副主任翟向坤说。 从融合发展的角度来看，“博物馆+旅游”以博物馆场所和博物馆内容为依托和载体，以文化为核心，将文化活动和游览观光有机结合，让普通的旅游观光上升为高品质的文化体验。 坐落在北京昌平区大汤山脚下的中国航空博物馆，每年都吸引大量中小学生游客。“以航空为主题的‘博物馆+旅游’能给孩子们提供知识启蒙的机会，引导他们将来加入这个行业。”北京航空航天大学飞机系教授董雷霆表示。 从携程今年上半年预订数据可以看到，“博物馆+旅游”覆盖各个年龄层的游客群体。其中80后、90后亲子群体是科技、文化科普类博物馆游的主力，占比达七成以上。 “科技展示是博物馆的重要功能之一。”清华大学交叉信息学院助理教授高阳认为，“参观以创新科技为主题的博物馆，能激发孩子们对科技、文化以及相关学科的兴趣，陶冶情操，培养爱好，对孩子们的健康成长很有意义。” …