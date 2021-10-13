各国如何打造国际消费中心城市_凤凰网

巴黎老佛爷百货商场内的新品展示区。 本报记者 刘玲玲摄 伦敦西区一家剧院外景。 在因疫情影响关闭近9个月后，巴黎埃菲尔铁塔近期重新对游客开放。 伦敦考文特花园是当地最大的特色商品市场之一。 迪拜城市景观。 影像中国 依托便捷的交通网络、舒适的消费环境、独具特色的消费产品，一些国家的都市吸引和集聚了来自全球的消费资源，发展成为国际消费中心城市。它们有的引领全球消费潮流，有的文体消费持续繁荣，有的独辟蹊径创新出彩，呈现出各具特色的城市魅力 法国巴黎 时尚之都引领消费潮流 本报记者刘玲玲 9月27日至10月5日，新一季的巴黎时装周举行。时装周期间，92个品牌举办了时装秀和线上线下发布会，其中包括近70场实体展示活动。作为世界时尚之都，巴黎不仅是时尚产品设计中心，也是各大品牌展示新品的“秀场”，引领着全球时尚消费潮流。 依托各类时尚活动、购物节、会展等“卖点”，巴黎吸引着全球消费者的目光。根据法国贸易展览国际推广处的统计数据，巴黎每年举办400多场贸易展览会、1000多场大会以及2300多场不同规模的活动，是欧洲活跃的“展览中心”。巴黎也是全球最受欢迎的旅游目的地之一，每年吸引近5000万名…