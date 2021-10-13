合肥加快发展租赁住房：不设收入门槛，租金年涨幅不超过5%租赁住房租金合肥市_新浪科技_新浪网

原标题：合肥加快发展租赁住房：不设收入门槛，租金年涨幅不超过5% 来源：澎湃新闻 为推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，10月13日，安徽省合肥市住房保障和房产管理局发布《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（征求意见稿）。 《实施意见》明确，保障性租赁住房主要面向无房新市民、青年人、城市基本公共服务人员等群体供应，原则上不设收入线门槛。保障性租赁住房原则上以建筑面积70平方米左右的小户型为主，小户型比例不低于80%。已经开工或建成的保障性租赁住房，可适当放宽面积标准。新开工建设的保障性租赁住房，应当合理配套商业服务设施。项目市场租金和保障性租赁住房租金标准根据市场供需情况同比例调整，年涨幅不超过5%。在满足需求的情况下，可面向社会出租。保障性租赁住房原则上单次租赁合同期限不超过5年，一次性收取租金最长不超过1年、押金不超过1个月。承租人不得破坏保障性租赁住房设施设备，不得擅自装修或者转租、转借，不得转变租住用途。 根据《实施意见》，“十四五”期间，合肥计划筹集保障性租赁住房15万套/间，原则上年度租赁住房用地供应面积按不低于出让住宅用地供应面积的10%确定，力争新增…