一晚上50块的招待所，也能被估值600亿？旅馆酒店_手机网易网

文章转载自：青年横财发展会 国庆出去玩，我只花了50元就住了一晚国际大牌连锁酒店，这家酒店名叫OYO。 那一晚的体验一言难尽，听着大渡河的咆哮声，我两点才睡着。 旅行归来，我在无意间刷新闻时才发现，我入住的这家OYO竟然是一家印度连锁酒店品牌，而且它马上要在印交所上市了，估值高达90亿美元（约580亿人民币）。 令我惊讶的是，上市敲钟的CEO还是一位印度90后。 我不禁好奇，这么便宜的酒店咋还是个国际连锁大品牌？这OYO的服务实力和我二叔家的招待所别无两样，为啥人家能被估值580亿？OYO的90后创始人到底有啥能耐？ 想要搞明白这个从印度崛起的连锁酒店，还要从我那一晚的入住体验说起。 在大渡河旁的丹巴县，我找到了朋友预定的那家OYO酒店。令人惊讶的是，那条街上的各种酒店都冠了OYO的姓。 从酒店的外观来看，好像还不错。进门之后，办理入住也很顺畅，登记好入住信息之后，我们就乘着电梯到了我们订的那个三人间，150元一晚，人均50块。 一进门我就傻了，房间内的各种细节简直没法仔细看。如果你是一个对住酒店有要求的人，那么在这儿住上一晚，你会“浑身刺挠”得整宿睡不着觉。 所谓的OYO品牌化管理，…