蘋果旅遊集团欧美旅游部高级经理钟泳健透露，自政府宣布开放出国后，陆续已有顾客拨电询问出国旅游事宜，但基于回国后仍需强制隔离，导致消费者的意愿不高。 《中国报》： 回国隔离 减了旅兴， 旅行社 料等农历年才热 旅行社 料等农历年才热 （吉隆坡12日讯）政府开放让完成接种者出国旅游，但回国后仍需强制隔离，根据旅游业者观察，这或行程游客出国游玩的一大阻力，同时预计等到明年农历新年或春季才“热”起来。 蘋果旅遊集团欧美旅游部高级经理钟泳健透露，自政府宣布开放出国后，陆续已有顾客拨电询问出国旅游事宜，但基于回国后仍需强制隔离，导致消费者的意愿不高。 他说，蘋果旅遊自去年都有与航空公司及旅游当局保持联系，并持续部署旅行团，目前将针对11月开展的大马国际旅游展览(MATTA Fair)作安排。让消费者提前订购明年出发的旅行团。 旅客群多为退休人士 “旅行团日期主要订再明年春季，目前亚洲大部分国家未开放旅客入境；开放国际旅客，包括大马人入境后无需隔离的国家则有迪拜、土耳其、瑞士、沙地阿拉伯、卡塔尔、埃及及英国。” 钟泳健今日接受《中国报》访问时指出，旅行社目前也在等待政府宣布出国的下昂西标准作业程序，…