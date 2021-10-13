“中国自主创新药的高价值链赋能”论坛今召开

生物医药行业大咖齐聚，共话产业链赋能中国创新药发展

上海2021年10月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为上海国际生物医药产业周·张江生命科学国际创新峰会的分论坛之一，由和黄医药主办的“中国自主创新药的高价值链赋能”主题论坛隆重召开。论坛围绕“张江研发、临床、CRO、CDMO、上海制造、行业生态、资本、营销、自主创新”等和黄医药已经初步串联形成的中国自主创新药的产业链要素和资源的深度链接、多维赋能这一话题，邀请业内相关方面的专家、学者开展了深入的探讨。

会上，上海市浦东新区人民政府副区长吴强先生在线向论坛的成功举办尤其是中国自主创新药的发展之路给予了热情洋溢的寄语。上海医药行业协会执行副会长兼秘书长夷征宇女士到会致贺。复旦大学附属肿瘤医院副院长、上海市胰腺肿瘤研究所所长虞先濬教授，和黄医药首席科学官苏慰国博士，药明康德高级副总裁傅小勇博士分别就研发、临床、生产等产业链资源的融合与贯通发表了精彩的主旨演讲。

米内网总经理/首席研究员张步泳先生、泰格医药联席总裁吴灏先生、德琪医药首席科学官单波博士、上海浦东科创集团有限公司总经理朱云女士、国药控股全球采购与供应链服务中心副总经理/创新中心总经理赵敏先生以及燧坤智能首席执行官曾亥年先生共同参与了题为“链接、赋能，打造中国自主创新药的新生态”主题讨论，交换了对于行业的深刻洞悉。

共济未来、驱动新生

过去的二十年，是中国生物医药行业药政改革不断深入的黄金时代，同时也是中国创新药风起云涌、大江大河的大开篇。在国家大力推进生物医药创新发展宏观政策的指引下，我国从最初的医药创新跟跑者，已经在一些细分领域成为了并跑者，并向着未来的领跑者努力。上海张江作为全国领先的高科技创新主阵地之一，在创新药研发领域厚积薄发，涌现了一批致力于自主创新的本土企业，成为中国创新药领域代表，并正逐步迈向国际舞台。我国本土自主研发创新抗肿瘤药物，如呋喹替尼、索凡替尼、赛沃替尼等，亦从实验室走向市场，为患者带来新的希望。

吴强副区长在讲话中，向与会人员传达了中央、上海、浦东关于生物医药产业的最新政策与导向，他表示，为了贯彻落实《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》，各项引领区政策、举措正在加快落地，聚焦基础研究、临床开发、生产制造、上市应用等全生命周期的生物医药立法工作也已初步形成草案。

上海医药行业协会执行副会长兼秘书长夷征宇女士在讲话中表示：“作为上海市‘六大硬核、三大先导’的支柱型、代表型产业之一，只有通过‘研发、临床、CRO、CDMO、生产、营销、创新渠道’等产业链资源的高度融合与赋能，才能进一步提升上海生物医药产业创新能力与整体竞争力，实现‘生物医药产业高质量发展’的转变，全面实现生物技术药物等关键核心技术的自主可控，建成具有国际影响力的生物医药产业创新高地，并且在未来的二十年，生物医药产业和企业成长为‘建设健康中国的核心力量’”。

论坛的主旨演讲环节由和黄医药首席商务官陈洪先生主持。

和黄医药首席科学官苏慰国博士在论坛上发表了“以临床需求为导向的新药研发策略”为主题的演讲，介绍了和黄医药致力建立以科学为导向的全球创新型生物医药公司的发展愿景，致力布局一个全面覆盖主要瘤种并具有协同潜能的产品管线的研发策略，对2025年的和黄医药研发管线进行了展望。

复旦大学附属肿瘤医院副院长、上海市胰腺肿瘤研究所所长虞先濬教授进行了名为“中国的新药研发与临床研究：拥抱精准，走向卓越”为主题的分享，全面回顾了中国抗肿瘤新药近百年发展历程、当前现状和研发模式巨大变革下的挑战与机遇，以及胰腺肿瘤治疗领域的最新趋势和精准治疗在这一领域所取得的成绩和未来前景。

药明康德高级副总裁傅小勇博士发表名为“一体化CDMO平台赋能新药加速上市”的主题演讲，并指出：“中国医药市场正向世界敞开大门，创新医药企业希望在MAH制度下与高质量的‘一站式’CDMO合作。”并通过多个案例分享介绍如何加速药物商业化上市。

创新策源、共享开放

“共济未来、驱动新生”、“创新策源、共享开放”是首届上海国际生物医药产业周·张江生命科学国际创新峰会的主题，旨在通过对生命科学产业新技术、新模式、新领域、跨级融合发展新趋势的聚焦和展示，培育打造具有全球地标意义和引领作用的生命科学产业国际会议。

在和黄医药资深副总裁崔昳昤女士的主持下，米内网总经理/首席研究员张步泳先生、泰格医药联席总裁吴灏先生、德琪医药首席科学官单波博士、上海浦东科创集团有限公司总经理朱云女士、国药控股全球采购与供应链服务中心副总经理/创新中心总经理赵敏先生、燧坤智能首席执行官曾亥年先生共同参与了“链接、赋能，打造中国自主创新药的新生态”的主题讨论，探讨如何在中国自主创新药的新生命周期下，通过资本、创新与研发、临床等产业链要素的融合和链接，赋能中国生物医药产业发展。

米内网总经理/首席研究员张步泳先生指出：“政策、产业、人才、资本的四重共振之下，国产创新药潮起，热门领域竞争激烈、热门靶点一片红海的趋势已经出现，未来将对企业源头创新和差异化竞争能力提出更高的要求。”

泰格医药联席总裁吴灏先生指出：“我国医药行业正在经历‘全面自主创新’的产业升级，CRO企业帮助医药企业提升研发效率，也帮助中国创新医药企业走出国门，共同推动行业发展，造福更多患者。”

德琪医药首席科学官单波博士表示：“人才、资金、基础研究是自主创新的三大重要因素。与CRO企业、AI企业包括创新医药企业间在内的多方合作、共通共享也将成为中国医药行业未来主流趋势。”

上海浦东科创集团有限公司总经理朱云女士指出：“资本投资、资源整合、上市是赋能的三大关键词。科技创新时代，更注重差异性、独特性的赛道及创新产品，注重产业链的最上游、价值链的最顶端、最顶级的技术。也希望能够通过资本扶持，与更多创新医药企业共通、共享，陪跑长征！”

国药控股全球采购与供应链服务中心副总经理、创新中心总经理赵敏先生表示：“通过平台化运作实现多业态的协同融合是发展的趋势，未来药品流通渠道将转型为服务业态、为‘医药患险’提供综合服务、服务平台构建方。”

燧坤智能首席执行官曾亥年先生表示：“AI技术不仅仅聚焦于早期药物发现，在大数据时代，‘AI+制药’将成为创新药物研发和精准治疗的重要发展方向。”

发展二十年，站在承上启下的新阶段，和黄医药已形成了集药物发现、开发、注册、生产和商业化的一体化整合运作能力，并依托上下游产业链合作让高质量的创新成果更快、更好地惠及广大患者，帮助中国本土创新成果走向国际舞台。

中国自主创新药的产业链闭环打造。作为有梦想、有责任、有情怀的中国生物医药创新企业，未来，和黄医药必须联合汇聚中国自主创新药的各方力量，通过共同赋能，为提升中国生物医药产业创新能力与国际竞争力尽最大努力。

关于和黄医药

和黄医药（纳斯达克/伦敦证交所：HCM；香港交易所：13）是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，致力于发现、全球开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。超过1,400人的专业团队已将自主发现的11个候选癌症药物推进到在全球开展临床研究，其中首三个创新肿瘤药物现已于中国获批上市。欲了解更多详情，请访问：www.hutch-med.com/sc 或关注我们的领英专页。

“中国自主创新药的高价值链赋能”论坛今召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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