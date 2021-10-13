– 第十四届中国纸业发展大会在上海顺利召开，福伊特独家赞助欢迎晚宴。

– 福伊特造纸亚洲区总裁喻致兵与纸业商会领导同仁联合签署“中国制浆造纸行业全产业链双碳行动计划”。

– 福伊特发表《低碳造纸，福泽未来》演讲，致力于纸业创新和可持续发展。

江苏昆山2021年10月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年10月12日-13日，第十四届中国纸业发展大会在上海顺利召开。盛会首日，全球造纸技术领军企业福伊特，再次与纸业商会携手，独家赞助了欢迎晚宴。晚宴主题“持续有道，福泽未来”，源自福伊特融入血脉的基因，更是福伊特与中国造纸业的共同心志。盛筵连心，志同道合。

晚宴上，福伊特造纸领导层集体出席，通过“百年传承”、“以纸代塑”、“技术创新”、“低碳之路”四个晚宴章节，描绘了福伊特始终追求的愿景 — 纸，让世界更美好。

2021年，全球碳中和进程加快，中国“双碳”目标与路径日益清晰，环保理念深入人心。晚宴上，福伊特造纸亚洲区总裁喻致兵先生与纸业商会领导和企业同仁联合签署“中国制浆造纸行业全产业链双碳行动计划”，一场行业绿色变革就此拉开序幕，福伊特身处变局，无畏挑战。



中国造纸行业全产业链双碳行动计划启动仪式

10月13日，大会举办主题为“双碳与双减，远虑和近忧”行业论坛。福伊特造纸亚洲区销售副总裁赵海应邀出席，发表题为《低碳造纸，福泽未来》演讲。赵海表示：造纸行业可通过低碳技术、淡水节约、循环经济、和以纸代塑四个重点领域来实现低碳绿色造纸转型。

能源及CO₂管理软件，通过OnEfficiency、OnView软件实现能源及CO₂足迹可视化；

AquaLine水管理系统，吨清水消耗量降至1.5立方；

造纸4.0数字化应用，通过DigitalEye应用监测回收纸进料，优化成本、质量及工艺；

以纸代塑，研发可降解的防水防油涂层，推动隔离应用技术发展。

“双碳”目标，是中国对世界的庄严承诺，更是华夏文明对人类未来的睿智承担。2011年以来，福伊特已经成功减少28%的能耗、27%的废弃物、以及27%的淡水消耗。福伊特的目标是：到2022年，在全球工厂实现“碳中和”。

传承延绵，突破创新，福伊特纸系未来，绿意承续。

持续有道，福泽未来 福伊特出席中国纸业发展大会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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