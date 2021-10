2022年玩具展大趋势：Toys go Green

– 可持续性变得越来越重要

– 特别展示区Toys go Green和它的四个主题岛

德国纽伦堡2021年10月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 可持续性在全世界都越来越受到高度重视。纽伦堡玩具展的国际趋势委员会TrendCommittee同样关注于这一发展理念。为了强调这个理念对玩具行业的巨大重要性,13名委员会成员将2022年的重点聚焦于这一主题:Toys go Green (玩具走向绿色)。全球最重要的纽伦堡玩具展团队和专家们一起,把四个产品类别定义为大趋势的内容:“Made by Nature (由天然材料制成的玩具)”, “Inspired by Nature (由生物基塑料制成的产品)”, “Recycle & Create (回收和升级改造的创意)” 以及 “Discover Sustainability (传播环保意识的玩具)” 。即将在2022年2月2日至6日举办的展会上,玩具展主办方把与主题同名的特别展示区Toys go Green安排在3A展厅。上述四个产品类别将分别在四个主题岛展出。



Reflecting the global importance of sustainability, the international TrendCommittee for the Spielwarenmesse is focusing on one mega trend in the coming year: Toys go Green. (photos: Spielwarenmesse eG)

Made by Nature: 竹子、软木等。

积木或分类玩具等木制玩具长期以来一直在众多儿童房间中占有不可或缺的一席之地。“Made by Nature” 产品类别清楚地表明,玩具也可以由许多其他天然材料制成。来自大自然的原材料种类繁多,例如,玉米、橡胶、竹子、羊毛和软木等。

Inspired by Nature: 未来的塑料

“Inspired by Nature” 部分也同样涉及可再生原材料。塑料的生产主要来自石油、煤炭或天然气等化石资源。而这一产品类别证明,也可以采用其他方式来生产塑料。它展示的是由有利环保的生物基塑料制成的玩具。

Recycle & Create: 以旧制新

可持续制造的产品是 “Recycle & Create” 类别的重点。一方面,它展示由回收材料制成的玩具;另一方面,还专注于通过升级改造制造新玩具的创意。

Discover Sustainability: 边玩边学

玩具有助于以简单而形象的方式向儿童传授内容复杂的知识。“Discover Sustainability” 的重点便是这类产品。通过有趣的玩具向孩子们解释环境和气候等主题,向他们传播环保意识。

位于3A展厅的Toys go Green特别展示区展示与大趋势产品类别相关的玩具。在四个主题岛,零售商和买家可以发现和体验这些产品。此外,特别展还向观众提供有关可持续性主题的背景知识。在旁边的玩具商业论坛Toy Business Forum,行业观众还可以每天聆听各种专家演讲,了解更多关于 “Toys go Green” 的信息。

www.spielwarenmesse.de/en/toysgogreen网站向您提供有关可持续性主题和最佳实践示例的精辟文章。

Spielwarenmesse®

纽伦堡玩具展是全球领先的玩具、爱好和休闲用品展会,由贸易和营销服务提供者Spielwarenmesse eG主办。B2B活动为国内和国际参展商创造一个全面的交流和订购平台。活动包括新产品展示和全面的行业介绍,为来自世界各地的专业零售商提供助于每年市场定位的宝贵信息资料。自2013年起,Spielwarenmesse®在德国注册为受保护的文字商标。

展会日期:纽伦堡玩具展Spielwarenmesse®,2022年2月2日至6日, 周三至周日日。



