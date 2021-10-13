北京2021年10月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年10月14日是重阳节，大家保险集团围绕“重阳节，不脱节”的主题，通过“线上+线下”相结合的形式，开展系列孝亲敬老公益活动。同时，大家保险在重阳节期间联合多家企业发起“早下班一小时”倡议，提倡职场人早点下班，陪伴至亲。

此次系列活动旨在强调家庭陪伴和社会价值对老年人的重要性，引导年轻一代给予老年人更多的关注和陪伴，让老年人不与不与社会脱节，让年轻人不与家人脱节。

由大家保险集团发起的“早下班一小时”倡议，得到了汇源集团、万和电气、华图教育、光明网等众多企业与媒体的广泛响应和支持。倡导年轻人早下班、早回家，更多一点时间陪伴家中老人，提出不让加班和智能电子产品成为沟通的屏障，让老人真正实现过节不“脱节”。在“早下班一小时”的活动倡议书中，大家保险还贴心提供“回家过节指南”。该倡议一经发起，诸多企业点赞支持，在网络上更是引发了网友的共鸣与热议。

重阳节期间，大家保险将推出独家视频创意片《暗号》，视频展现了当代老年人并不甘于做网络的“数字遗民”，他们努力在传统与流行中不断学习进步成长，与年轻人握手拥抱。同时，也激活了社会大众关于“代际交融”的深刻思考，激发更多年轻人的反哺责任。

大家保险还联合中华慈善总会、专业老年服务机构等走进社区，开展陪伴类的长者志愿服务。活动以入户关爱为形式，走进社区，走进老者家中，向长者提供包括一次聊天、一个拥抱，一次理发（或剪一次指甲）、一个新技能、一个微笑在内的“五个一”服务，帮助他们更好地融入社会，更积极地看待老年生活。

重阳节在古代为祭祖节，近代才因寓意“九九长寿”与老年人日渐关联，并开始被定义为老年节。大家保险因责任而生，以保险为主业，以养老为战略突破口，围绕“一老一小”人群，开展了“大家梦想课堂”“倾听者”公益计划以及其他丰富多样的公益活动，关注长者和孩子们在精神层面的生活体验。桑榆不晚，为霞满天。大家保险将继续坚定立足保险本源，深耕养老领域，服务大家百岁人生，守护大家美好生活。

大家保险发布“早下班一小时”倡议，呼吁“重阳节，不脱节” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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