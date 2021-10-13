北京2021年10月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 多元、开放、有爱的社区文化，一直是爱彼迎最宝贵的财富，立足之本。为促进社区房东分享经验，碰撞灵感，爱彼迎将来自全国各地最具凝聚力的房东社区代表们集结在杭州，开展了为期两天的“社区年度峰会”，并正式开启以“在一起，会更好”为主题的年度房东大奖征集。

“疫情期间，社区房东们冲在第一线，为房东和房客朋友们提供了很多帮助，这正是社区精神的精准体现。大家有着同样的经营理念和精神属性，愿意分享自己的所想、所得、所感，与社区共同进步、共同成长。这是我所理解的社区，也是爱彼迎的精神内核。”爱彼迎中国供应链负责人张舒先生说。



爱彼迎社区房东

屋外满陇桂雨，屋内社区房东济济一堂。活动中，爱彼迎社区团队首先分享了全球房东社区不断壮大的足迹。从2007年爱彼迎联合创始人用气垫床和早餐接待首批房客开始，到如今全球560万活跃房源和体验，少不了全球社区每一位房东的支持。房东代表们为社区发展献计献策的热情十足，就民宿创新与未来、民宿设计与成本效益、开展和组织社区活动等话题，阐述了自己的独到见解和创新实践。其中，民宿自媒体和可持续旅行更是成为全场热议话题。



房东大奖

团结，友爱，互助是爱彼迎社区中不可或缺的力量。今年的房东大奖以“在一起，会更好”为主题，旨在挖掘团结一心的社区故事，并奖励在社区中发挥重要作用的核心房东。不同于往年的是，本年度房东大奖活动将鼓励房东以团体名义报名，并增设了“年度体验达人”奖项。

“心怀热爱和坚持，用激情与不为人知的艰辛换来众人眼中的光芒万丈，是我在爱彼迎社区里时常看到的美丽风景。作为2018年爱彼迎最热情好客房东和连续三年的大奖评委，每一年我都深深被社区里的温暖故事所打动。和社区房东们一起将社区精神不断延续的同时，也期待看到更多更闪耀的新星。”爱彼迎房东大奖评委兼爱彼迎房东王路明说。

即日起至10月22日，爱彼迎房东可通过 网页 申请五大奖项 — “房源设计奖”、“待客之道奖”、“社区贡献奖”、“创新精神奖”，以及“年度体验达人”。所有参选房东都将有机会获得爱彼迎限量周边礼品，初选入围优秀房东会获得平台首页流量曝光，而最终脱颖而出的房东大奖得主将受邀出席颁奖典礼，并有机会收获一生难忘的殊荣，和爱彼迎一起迎接北京2022。

*本文涉及房东经验分享的，均只代表房东个人意见，仅供阅读者参考。

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爱彼迎社区房东杭州再聚首，同步开启2021年度房东大奖征集 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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