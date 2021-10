可以飞Sabah 旅游/探亲了!沙巴宣布11月1日起⚡开放跨州了! by | 沙巴政府今日宣布,11月1日开放跨州,允许民众入境沙巴。 沙巴首长拿督哈芝芝诺今日发表文告表示,由于州内成人完成接种率已在10月11日达成70%,因而同意逐步解除跨县及跨州限制。 13/10/21: Inter-district travel in Sabah allowed from tomorrow and inter-state from 1 November [pic.twitter.com/vTeJjEMey6]