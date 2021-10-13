土地热线 南宁、西安、佛山等城市部分土地终止出让或流拍-房产频道-和讯网

佛山顺德容桂3.39万平商住地取消挂牌 原定起拍价6200元/平 10月12日，广东佛山顺德区公共资源交易中心发布公告称，原定于10月15日出让的容桂街道红星居委会广星路以南、纵七路以西、文海东路以北地块取消挂牌。此地块是继三水白坭地块后10月撤牌后的第二宗地块。 观点地产新媒体了解到，该地块占地3.39万平方米，原定起拍价6200元/平方米，地块属于容桂智慧科技城地块，曾出现于2021年容桂土地推介会，系红星聚胜工业区改造项目。据了解，该项目的商住地分两期出让，首期地块已由爱情地产总价13亿所夺得，当时成交楼面约7566元/平方米，项目为爱情力高·印玥万璟，规划建设16栋洋房。 佛山顺德伦教荔村8.92万平商住地流拍 地块起拍价14.27亿元 10月13日，广东佛山顺德伦教荔村一宗占地逾8.9万平方米的商住地进行现场拍卖，现场有2家房企报名。据最新消息，该地块已流拍。 观点地产新媒体了解到，该地块起拍价14.27亿元，折合起拍楼面价6400元/平方米，若扣除幼儿园、社区用房和返还商业后等配建后，折合最低起拍价为7037元/平方米。该地块设置最高限价24.53亿元，相对于扣配建后最高楼…