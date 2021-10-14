携程：“银发一族”旅行人均花费同比增长35% 增速超过90后00后-科技-金融界

送礼物不如送旅游 携程平台年轻人为银发族预订出游同比增长47% 2021年重阳节当日，携程发布银发族出游趋势洞察。近年来，随着银发族的 消费升级 ，银发人群出游频次也在不断提升。携程数据显示，截至今年10月，平台60周岁及以上注册用户量同比2020年增长22%，整体订单量同比增长37%，其中跟团游订单同比上涨近60%。 在旅行花费上，以50后、60后为突出代表的老年群体显示出了强劲的消费需求。携程数据显示，近半年来，50后、60后人均花费同比增长35%，增幅超过90后、00后的22%。其中，携程平台上2000-3000元的旅游产品最为热门，热门高端产品包括新疆定制游、林芝定制游、北京高端定制游、西藏高端定制游等，人均超过6000元。 疫情后，银发族出游方式也呈现出新的特点，作为以往的跟团游主力，老年游客更多倾向以定制游、私家团等方式出行，与家人或友人一同出游、在旅途中社交以增进感情。携程平台数据显示，60周岁及以上用户定制游订单量同比2020年上涨47%，私家团订单量同比上涨161%。 值得关注的是，银发一族们也变得越来越潮，开始自己动手做攻略、开车上路、甚至玩法比年轻人更要丰富。携程…