新加坡2021年10月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 数字贸易融资网络 Contour 与中国人民银行 (PBOC) 下属深圳金融科技研究院开展合作，以寻找机会推动中国贸易生态系统的发展，促进贸易数字化在亚洲的采用。这一合作巩固了 Contour 在该地区的市场地位，成为 Contour 发展进程中的又一个重要里程碑。

作为全球最大出口国和全球三大信用证市场之一，中国是 Contour 实现其全球贸易数字化使命的主要战略目标。尽管中国市场规模庞大，但由于企业在寻求贸易融资时面临的手动流程效率低下，营运资金往往难以获得。

Contour 基于区块链的网络克服了这一难题，信用证数字化大幅缩短了结算时间，并消除了传统文书工作中存在的行政障碍。

自2020年1月成立并于 2020 年 10 月过渡至正式上线使用以来， Contour 已经迅速成长为贸易融资领域的领先参与者，并成为全球首个向所有人开放的分散式贸易融资网络。现在，15 家机构正在跨全球 50 多个国家/地区的实时商业环境中与其客户一起使用 Contour 的技术。

Contour 首席执行官 Carl Wegner 表示：“随着全球贸易网络和供应链日趋紧张，数字化需求越来越引发关注。与中国人民银行金融科技研究院的合作将极大地推动我们完成在全球最重要的贸易市场之一取代过时的纸质流程的使命。本次合作机会对 Contour 来说是一个激动人心的时刻，也是在推出创新型金融科技解决方案以推动整个行业发展的过程中借助协作力量的一个榜样。”

Contour与深圳金融科技研究院合作，推进亚洲贸易的数字化进程 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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