上海2021年10月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 乐高集团与合作伙伴今日于北京举行公益合作备忘签署仪式，未来将共同开展乐高®盲文积木颗粒公益项目在中国的全国性推广，支持视障儿童在玩乐中学习和发展各种关键技能。

根据乐高集团和中国盲人协会今日在丹麦王国驻华大使馆签署的谅解备忘录，双方将在未来三年内开展合作，共同在全国范围内推进乐高盲文积木颗粒公益项目的落地和发展，目标是覆盖国内的特殊教育学校和相关机构，并为从事视障儿童工作的从业人员提供相关支持。

此外，乐高集团还与中国盲文出版社签署了一项公益合作协议。中国盲文出版社将作为项目合作伙伴，推动乐高盲文积木颗粒公益项目在中国的开展，其中包括推广汉语版乐高盲文颗粒及其使用和教学方法，并向用户群体提供支持等。

乐高集团全球社会责任副总裁莫凯琳（Katherine Kirk Muff）表示：“很高兴能够携手中国的合作伙伴，共同推进乐高盲文积木颗粒公益项目在中国的落地和推广。我们相信，视障儿童应当享有在玩乐中学习和发展的平等机会，从而获得批判性思维、创造力、自信心、解决问题和沟通表达等21世纪所需的必要技能。”

研究表明，学习盲文能够拓宽失明或视障儿童的未来发展道路，帮助他们在学习和工作中主动追求知识自由、独立自主和机会平等。乐高盲文积木颗粒公益项目为这些儿童学习盲文提供了一套独特又充满趣味性的动手型工具，同时也能和健全儿童一样地锻炼和发展各种其他技能。

中国盲人协会主席李庆忠表示：“我们深感教育特别是基础阶段的教育对于视障儿童发展具有怎样的重大意义。乐高盲文积木颗粒对于视障儿童的感觉训练和盲文学习具有教育价值，将为中国视障儿童的康复增添新的内容和材料。我们乐见这一公益项目在未来能够让中国更多的视障孩子们从中受益。”

在去年11月的第三届中国国际进口博览会上，乐高集团宣布与中国盲文出版社合作测试汉语版乐高盲文积木颗粒，这也是乐高盲文积木颗粒公益项目首次测试拉丁语系之外的语言版本。测试项目在北京、上海、广州和泰安四个城市的盲童学校开展并取得了积极的反馈，为项目的全国性推广奠定了坚实的基础。

“作为乐高集团的中方公益合作伙伴，能够将乐高盲文积木颗粒带给更多中国视障儿童，我们既感到荣幸，又深感责任重大。”中国盲文出版社副总编辑沃淑萍表示：“过去的一年，我们与乐高集团共同完成了测试项目并结下深厚的友谊，而此次公益合作协议的签署，更标志着我们的合作进入了一个新的阶段。”

乐高盲文积木颗粒公益项目的理念，是通过玩乐的方式帮助失明或视障儿童来学习盲文，其工具包中包含400块乐高盲文积木颗粒，涵盖所有的汉语拼音字母。每块盲文积木颗粒上印有清晰的字母、数字或符号，视力健全的儿童和教师也能够方便地使用这套工具。

乐高盲文积木颗粒保留了乐高积木颗粒标志性的外形，不同之处在于，颗粒上的凸点与盲文字母表中的数字和字母是相对应的。每块颗粒上都带有印刷体的符号或字母，视力健全的儿童和视障儿童可以一起玩乐和学习。这一巧妙的功能组合开辟了在玩乐中学习的全新方式，让孩子们能够在触摸中愉快地学习盲文。

乐高集团携手合作伙伴在中国推广乐高(R)盲文积木颗粒公益项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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