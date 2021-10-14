– 该系列赛将于10月17日至11月14日在70个国家/地区的平台上进行电视直播

亚特兰大2021年10月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的南亚OTT（互联网电影电视）内容平台YuppTV宣布，公司获得2021年ICC男子T20世界杯赛独家转播权。45场T20系列赛将在2个国家举行，并将从10月17日至11月14日期间向70个国家/地区的用户进行电视直播。 YuppTV创始人兼首席执行官Uday Reddy在谈到此项目表示：“借助板球球迷的增长和狂热，ICC男子T20世界杯赛是全球最受期待的体育赛事之一。 YuppTV致力于为我们覆盖范围内的所有板球球迷提供此次赛事，并为板球观众和球迷的增长做出贡献。此项赛事还将帮助我们在不同地区的国家建立观众收视率。”



YUPPTV BAGS BROADCASTING RIGHTS FOR ICC MEN’S T20 WORLD CUP 2021 FOR 70 COUNTRIES

“我们很高兴能继续与YuppTV建立长期合作关系，以推动对ICC男子T20世界杯赛的参与和普及。该平台可提供出色的全球覆盖范围，我们希望通过在各个地区提供世界一流的覆盖和增强观看体验来满足所有板球迷的需求，”Star TV Network联盟负责人Harry Griffith表示。

T20比赛计划在迪拜、沙加、阿布扎比和阿曼举行，并将在欧洲大陆和东南亚地区的70个国家和地区进行电视直播（*新加坡和马来西亚除外）。

YuppTV将为各国球迷提供最期待的板球系列赛，为他们的平台增加更多观众，为他们提供犹如家中体育场感觉的最佳体验。

YuppTV获得ICC男子T20世界杯独播权 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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