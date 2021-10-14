上海2021年10月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 老人与年轻人两两搭档，在糕点师手把手的指导下，一起亲手制作一份温情满满的重阳糕，在一片欢声笑语的氛围中，这里的重阳节显得有些不一样。

10月13日，一场名为“拾忆，食味”的九九重阳节阿尔茨海默病患者关爱活动在绿谷制药总部“绿色记忆食堂”拉开帷幕，10位患有轻度认知障碍的老人被邀请来现场，与企业员工一起制作重阳糕，参与久九记忆游园会活动，旨在鼓励认知障碍患者积极参与社会活动，给予患者群体情感慰藉和社会支持，并呼吁公众共创认知障碍友好环境。



九九重阳节阿尔茨海默病患者关爱活动现场

根据第七次全国人口普查结果显示，我国现有60岁以上人口占总人口数的18.7%。认知障碍的发生与年龄增长密切相关，而老年人则是认知障碍的高发人群，随着老年人口的逐渐增多，老年认知障碍逐渐成为社会问题。研究显示，中国60岁及以上人群有1507万痴呆患者，其中阿尔茨海默病983万。另估算出，中国60岁以上轻度认知障碍（MCI）的患病率为15.5%，患者数达3877万人[1]。

然而，相较于庞大的患病人群，公众对此疾病的认知却远远不足，常把认知障碍与“老糊涂”混为一谈，以为这是正常的衰老迹象，未及时就诊，导致错过了黄金治疗时间。

为了强化对此疾病的科学认知，本次关爱活动同步在现场举办“大咖面对面专场”，邀请上海交通大学附属精神卫生中心副主任医师严峰进行科普讲解。

严峰表示：“很多患者已经出现了严重的认知障碍了才过来就诊，错过了最佳干预期，当患者出现认知功能下降的情况时，对于疾病诊治的判断更依赖于患者家属，但他们对于疾病认知的有限可能进一步导致疾病危害加深及照护负担加重，因此我们更需要关注认知健康，做到早筛查早防治。”



上海交通大学附属精神卫生中心副主任医师严峰做科普讲座

目前治疗阿尔茨海默病，分为药物治疗和非药物治疗两种方式，前者包括了已上市的几款进口药和近年获批上市的国产新药甘露特钠胶囊，后者涵盖了认知训练、音乐治疗、社交活动等等，严峰对此认为患者和家属应该双管齐下。

“阿尔茨海默病是可以治疗的，不仅要及时用药治疗，还要指导患者进行认知训练让大脑保持活力，多和老人进行情感沟通，关注老人的精神和行为问题。”严峰说，“我们要帮助长辈和老人多参与社会活动，有助于预防老年痴呆，也有助于患病老人改善病情。”

此外，久九记忆游园会还在现场设置了包括复刻回忆、记忆对对碰、盲盒问答墙、爱的记忆漫游等多个趣味活动，面向企业员工和年轻群体科普疾病。绿谷制药运营中心负责人对此表示：“我们希望通过这个活动能强化员工对于这个疾病领域的认知，呼吁年轻一代关爱身边老人，从关注认知健康做起。”

“推动认知障碍疾病科学认知和疾病防治是全社会的责任，希望年轻一代也主动承担社会责任，关爱身边老人的认知健康。”严峰说道。

作为在慢性复杂疾病领域开创全新治疗策略的中国创新型药企，绿谷制药始终致力于以患者为中心，积极践行企业社会责任，持续在官网、官微等渠道发布资讯并定期举办公益科普讲座，科普阿尔茨海默病相关知识和最新科研成果解读，今年4月在全国启动“久九关爱 — 阿尔茨海默病患者慈善援助项目”，以药品援助方式帮助患者得到及时有效的治疗，同时支持认知障碍疾病诊疗中心规范化建设项目，以推动疾病诊疗规范化。未来，绿谷制药还将携手多方力量，推动认知障碍友好社区建设，以让更多患者从中受益。

参考文献：

[1] Jia L, Du Y, Chu L, et al. Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study [J]. Lancet Public Health. 2020 Dec;5(12):e661-e671.

绿谷制药举办重阳节关爱活动 携手多方共创认知障碍友好环境 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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