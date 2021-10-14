上海2021年10月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 富士通全球大会Fujitsu ActivateNow 2021于10月12日通过线上的方式拉开帷幕。通过丰富的主题演讲及内容分享等活动，富士通在本次Fujitsu ActivateNow 2021活动中全面展示了如何支持客户应对行业变革，为客户创造价值的多种方式，并从新的角度深入解读了企业如何为建立一个更加可持续的社会做出贡献。



富士通株式会社首席执行官兼首席数字化转型官 时田隆仁

在Fujitsu ActivateNow 2021开幕演讲环节中，富士通株式会社首席执行官兼首席数字化转型官（CEO & CDXO）时田隆仁发表了题为《赋力于人，打造可持续发展的未来》的主题演讲。时田隆仁表示，富士通自成立86年以来，始终致力于通过创新技术为客户与社会的发展做出贡献。在不断变化的世界中，富士通依然在思考自身应该扮演怎样的角色。为此，富士通提出了自身的企业目标：通过创新构建可信社会，进一步推动世界可持续发展，并尽一切努力在所有经营活动中实现这一目标。“富士通将不断推进技术边界，让人们能够在丰富的自然环境中，按照自己的意愿过上充满活力的生活。”时田隆仁说。

虽然人们正在从数字技术的应用中获得收益，但是对未来构成威胁的问题比我们预想的要更为严峻。例如新冠疫情的爆发彻底改变了我们的价值观和生活方式；而由环境破坏导致的气候变化也严重威胁着我们的正常生活。时田隆仁表示，为了克服这一挑战，富士通并为安于现状，而是对自身的业务进行了重大转变，以创造更美好、更可持续的未来社会。为此，富士通对自身的技术能力进行了整合，确定了未来在垂直行业与技术方面所关注的重点，并发布了全新的全球商业品牌Fujitsu Uvance。

时田隆仁介绍，Fujitsu Uvance聚焦七大关键核心领域，将在推动富士通核心业务的增长中发挥关键作用。其中四个由跨行业的垂直业务领域组成，包括“可持续制造”、“消费者体验”、“健康生活”和“可信社会”，这些领域主要涉及到世界的理想状态以及我们正在面对及将要面对的社会课题；另外三个为横向技术领域，包括“数字化变革”、“业务应用”和“混合IT”，通过打造数据收集平台、应用整合以及数据分析，为上述的四大垂直领域提供技术支撑。

如今，世界已经在展望二十年乃至三十年之后的未来并开始采取行动，例如到2050年实现碳中和的目标。时田隆仁表示：“仅靠富士通自身来解决社会课题的力量是有限的，因此，富士通将通过连接每一个人，并为具有不同技能的人们赋予力量，来共同创造一个可持续发展的未来。”

在Fujitsu ActivateNow 2021亚洲区主题活动环节中，今年4月新上任的富士通亚洲区总裁增田幸司从亚洲的视角，分享一下富士通对后疫情时代的观点。增田幸司表示，尽管疫情给人类带来了许多共同的挑战，但有些挑战是亚洲甚至亚洲个别国家所特有的，其中一个例子就是城市人口的挑战，亚洲各地的城市人口正在迅速增加。此外，社会基础设施和公共服务的发展不均衡，空气污染、废物处理和交通拥堵等问题在亚洲地区也格外突出。为此，富士通正在重新思考我们的业务专长，以应对每个亚洲国家及地区所面临的挑战，并为亚洲的发展做出贡献。

富士通在亚洲地区的11个国家和地区开展业务，并充分结合当地的特殊需求，不断推进全球业务运营的统一。与此同时，富士通还针对各个地区推进自身的转型实践，为客户的数字化转型提供有价值的参考。增田幸司介绍，包括中国在内的一些国家和地区，富士通正在减少办公空间，并推进远程居家办公，讨论办公室在新的工作方式中的性质，推动旧的办公环境改造。富士通也在努力通过在线方式改变每个员工的行为，使他们能够体验到富士通的企业目标和理念。

增田幸司表示：“基于自身的企业目标，富士通将作为一家全球公司，为解决全球范围内的课题做出贡献。同时，富士通希望成为您在亚洲的DX伙伴，我们与您共建生态圈，以解决亚洲地区特有的问题，并致力于‘将微笑带给亚洲的人们’”。

Fujitsu ActivateNow 2021线上启航，与富士通共建可持续未来 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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