上海2021年10月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月12日，以“持续有道 福泽未来”为主题的第14届中国纸业发展大会欢迎晚宴暨纸业商会15周年庆典在上海召开。大会同期，纸业商会举行了“中国造纸产业链双碳行动”的行动启动仪式。该行动是纸业商会为推进造纸全产业链实现“碳达峰、碳中和”目标，组织造纸、纸浆、纸包装等产业链中代表性企业共同发起的。作为联合国全球契约认可的全球可持续性公司的森林行业代表及中国造纸产业链代表性企业，UPM受邀成为该行动的共同发起单位。UPM特种纸纸业中国区销售副总裁陈家强应邀出席本次活动并作为受邀嘉宾上台参与了启动仪式。

目前，国内环保政策日趋收紧，“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的双碳目标的提出，为中国造纸全产业链的绿色、高质量、可持续发展又提出了一个新的目标，也加速了造纸企业的转型发展。这对整个行业的产业结构调整和低碳发展提出了更加迫切的要求。

深耕中国二十多年，UPM始终认为建立在可持续基础上的经济活动更有生命力并一直积极践行可持续价值观、推进绿色技术革新。UPM坚持每年在全球种树5000万棵，并承诺按照联合国1.5度气候使命减少碳排放，这意味着到2030年UPM的碳排放量将减少65%。此外，在中国，UPM也一直致力于不断提升工厂能源使用效率，并与业内合作伙伴共同分享绿色创新与可持续发展技术带来的价值，积极承担绿色发展的社会责任，提供客户和消费者更多可持续发展的产品选择。

UPM特种纸纸业中国区销售副总裁陈家强表示，“作为中国造纸行业的一员，UPM在推进中国造纸产业绿色低碳和可持续发展方面一直进行着积极的探索。未来，我们将与产业链上下游伙伴紧密协作，坚持“森领未来，创想无限”的品牌承诺，集全产业链的共同力量，加快行业升级发展，一起推动中国制浆造纸和纸包装行业实现绿色、低碳和可持续发展。”

UPM与中国造纸全产业链共同发起“双碳行动” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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