北京2021年10月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 岁岁重阳，今又重阳。10月14日，大家保险集团独家推出了以“重阳节，不脱节”为主题的创意TVC《暗号》。视频讲述了一个关于“代际交融”的故事，引发了关于老年人主动融入年轻圈层困境的讨论与思考。

《暗号》以一段有趣的“爷孙对话”开头。阳光正好，笔墨挥毫之间，透露出日常生活的幸福感。但是在几句对话中，又透出了代际交流的障碍与无奈。“yyds是啥意思？”孙子随手写下的四个字母“yyds”，成为老人家心里渴望解开的谜。

视频中间，影片突出展示了老人认真又执着“探寻答案”的过程。拉提琴的老李说是“音乐大师”，打太极的老赵说是“以一敌十”，厨子小孙更是说出了“鱿鱼大蒜”的答案……在亦庄亦谐的“神回复”中，老人的笔记本上已经密密麻麻记下了无数条有关“yyds”的解释。

在看着一位老人为着一个“年轻人都懂”的问题，千方百计探知答案的努力中，很多人的心灵深处被触及。这部分着墨最多处，以点带面，以一位老人渴望主动打破代际交流隔阂障碍所作的努力，展示了当代老年人群像的现状。

影片以“父子对话”收尾，在儿子揭示答案过程中故事也达到了高潮。“我这是不是跟社会脱节了？”“爸，这不怪你，是我们跟您脱节了。”一问一答中，让《暗号》的主题得到了彰显：我们很难跨越时代的鸿沟，但有爱，不会让我们脱节。

大家保险集团在重阳节推出这个微电影，旨在唤醒年轻一代的反哺责任，让年轻人不与老人“脱节”，老人不与社会“脱节”，能够享受生活带来的自在，让他们遇到更好的自己。

第七次全国人口普查结果显示，我国老龄化问题日益突出。养老是一家人的事，不是一个人的事。《暗号》也是大家保险关注长者和孩子们在精神层面的生活体验的体现，推出的创意短片向社会传达了爱老敬老孝老的传统在现代数字生活中的新蜕变、新思考与新内涵。

当前，大家保险以养老为战略突破口，按照“保险+养老+服务”的思路，已初步建立起对标国际、符合国情、国内领先的多层次养老服务体系。未来，将持续为不同年龄长者提供从独立生活、协助生活到专业护理的一站式高品质养老服务，为我国养老服务市场提供一支高品质、可持续的保险供给力量。

大家保险发布微电影《暗号》 “代际交融”发人深省 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com