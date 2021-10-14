2021（第13届）中国抗菌产业发展大会发布第三轮会议通知

上海2021年10月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新冠疫情的发生，在深刻重塑全球政治和经济格局的同时，还在深刻地改变人们的意识形态和生活方式。随着健康中国建设国家战略的深入推进，社会公众生物素养的逐步建立，以及人均GDP和可支配收入的不断提高，抗菌产业会因此迎来战略发展机遇，但同时也会面临新环境、新法规及新应用的挑战。在此背景下，2021（第13届）中国抗菌产业发展大会将以“抗菌标志引领产业发展”为主题，对新冠疫情环境下和健康中国建设国家战略情势下面临的发展机遇和市场挑战进行研判，对新的法规和标准进行解读，对抗菌标志产品进行发布，对市场先进予以弘扬，以推动抗菌产业持续、快速、健康发展。

会议有关事项通知如下：

一、会议组织

主办单位：中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟、全国卫生产业企业管理协会抗菌产业分会

协办单位：上海润河纳米材料科技有限公司、通标标准技术服务（上海）有限公司

二、时间地点

会议时间：2021年10月28日-29日（27日11:00开始报到）

会议地点：上海·朱家角皇家郁金香花园酒店（青浦区朱家角浦祥路79号）

三、会议内容

（一）会议主题：抗菌标志引领产业发展

（二）会议内容

1、中国和美国抗菌产业最新发展状况介绍；

2、2021年中国抗菌产业研究报告发布；

3、2021年度抗菌标志产品、CIAA团体标准、抗击新冠疫情先进单位发布；

4、抗菌产品质量主题高峰论坛、抗菌标准主题高峰论坛；

5、抗菌最新标准和法规、抗菌新技术和新材料等介绍。

四、会议日程

日期 时间 内容 10月27日 11:00-21:00 大会报到 17:30-20:30 自助晚餐 10月28日 08:00-09:00 大会报到 09:00-09:30 大会开幕式 09:30-09:50 大会合影 09:50-12:00 大会报告 12:00-14:00 自助午餐 14:00-15:30 2021年度抗菌标志产品发布专场 15:30-15:45 茶歇 15:45-17:20 2021年度CIAA团体标准发布专场 17:20-17:40 2021年度抗击新冠疫情先进单位表彰专场 18:00-21:00 欢迎晚宴 10月29日 09:00-12:00 抗菌法规、标准及新技术、新材料专场 12:00-14:00 自助午餐 14:00之后 返程时间

五、会议内容

2021年10月28日 星期四 时间 内容 报告人 开 幕 式 09:00-09:30 开幕致辞 相关单位领导和嘉宾 集体合影 09:30-09:50 集体合影 全体代表 大会报告 09:50-10:20 中国抗菌产业发展状况介绍 李文东（CIAA） 10:20-10:50 美国抗菌产业发展状况介绍 Robert，James（IAC） 10:50-11:25 抗菌产品市场宣传合规要点及提示 唐剑雄（上海市场监督管理局） 11:25-12:00 中国抗菌技术基准-四项基础性团体标准介绍 陈 健（通标标准技术服务有限公司） 12:00-14:00 自助午餐 2021年度抗菌标志产品发布专场 14:00-14:20 抗菌标志：中国标准、中国质量、中国信心 张迎增（CIAA） 14:20-14:30 2021年度抗菌标志产品发布 2021年度抗菌标志产品、2021年度合格抗菌材料供应商 14:30-14:50 东鹏携手CIAA 共建卫浴行业抗菌标准 廖冶涵（佛山市东鹏整装卫浴有限公司） 14:50-15:30 2021年抗菌产品质量高峰论坛 广东雅洁五金有限公司、海鸥冠军有限公司、立邦涂料（中国）有限公司、上海润河纳米科技有限公司、上海瑞河企业集团有限公司、通标标准技术服务有限公司等 15:30-15:45 茶歇、交流及展位参观时间 CIAA团体标准发布专场 15:45-16:05 CIAA团体标准体系及其建设情况介绍 谢小保（CIAA团体标准化委员会） 16:05-16:40 CIAA团体标准发布暨参编单位颁证仪式 CIAA在2020年以来发布的团体标准，包括《抗菌防臭鞋垫》、《抗菌易洁日用瓷器》、《抗菌口罩》《抗菌不锈钢水槽》、《抗菌金属家具》、《铜锌纳米复合粉》、《抗菌塑料餐具》《抗菌卫生巾（卫生垫）》、《抗菌门锁》、《抗菌木门》、《口罩抗病毒性能及其评价》、《医院用含铜抗菌防霉剂》、《抗菌专业术语》、《抗菌检测 基本原则和要求》、《抗菌技术规范 第1部分：抗菌产品》、《抗菌产品标注通用要求 第1部分 抗菌性能》、《健康室内环境 抗（抑）菌防霉材料及制品应用指南 第1部分：总则》、《健康室内环境 抗（抑）菌防霉材料及制品应用指南 第2部分：家庭住宅》、《健康室内环境 抗（抑）菌防霉材料及制品应用指南 第3部分：酒店》、《健康室内环境 抗（抑）菌防霉材料及制品应用指南 第4部分：商业场所》、《健康室内环境 抗（抑）菌防霉材料及制品应用指南 第5部分：教育培训场所》、《健康室内环境 抗（抑）菌防霉材料及制品应用指南 第6部分：公共交通工具》、《健康室内环境 抗（抑）菌防霉材料及制品应用指南 第7部分：公共场所》等 16:40-17:20 2021年抗菌标准高峰论坛 广东恒洁卫浴有限公司、海尔集团、河南舒莱卫生用品有限公司、惠州五和实业有限公司、上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司、同曦集团有限公司等 新冠疫情防控先进企业发布专场 17:20-17:30 抗击新冠疫情先进单位事迹介绍 17:30-17:40 新冠疫情防控先进单位颁证 18:00-21:00 欢迎晚宴 10月29日 星期五 抗菌法规、标准和新技术、新材料专题 09:00-09:40 抗菌应用场景系列团体标准介绍 郑苏江（中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心） 09:40-10:10 抗菌相关国外最新法规介绍 官艳红（杭州瑞欧科技有限公司） 10:10-10:30 茶歇、交流及展位参观时间 10:30-11:00 辐照技术在功能纺织品领域的应用 吴国忠（中国科学院上海应用物理研究所） 11:00-11:30 抗病毒材料研发与应用 李毕忠（北京崇高纳米科技有限公司） 11:30-12:00 纳米酶抗菌新材料 高利增（中国科学院生物物理研究所） 12:00-14:00 自助午餐 14:00之后 返程时间

六、参会须知

国内外凡是从事抗菌、防霉、防螨、抗病毒、防藻、防臭、消臭等相关技术研究、材料开发、产品制造、性能评价、市场营销、设备供应等相关单位的人员皆可报名参加本次大会。

（一）参会报名：请填写报名表，并发送至[email protected]。

（二）参会费用

副理事长单位 理事单位 会员单位 非会员单位 1600元/人 2000元/人 2400元/人 2800元/人

注1：参会费用包括场地、资料、餐饮、专家、宣传等费用；往返交通、住宿费用需自理。

注2：请将参会费用汇款后，注明汇款用途，将汇款回执发至[email protected]

（三）会议住宿

1、会议协议酒店：朱家角皇家郁金香花园酒店，协议价格如下：

房间信息 大床房（间） 标准间（间） 费用标准 500元/天 500元/天

2、因会议期间住宿紧张，会议房间预订信息受理截止日期为10月15日。在此之后不再受理房间预订信息，需自行预定住宿酒店。

2021（第13届）中国抗菌产业发展大会发布第三轮会议通知 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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