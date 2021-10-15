女子入住郴州一酒店换2房均查出针孔摄像头，酒店：我们也是受害者_新浪科技_新浪网

原标题：女子入住郴州一酒店换2房均查出针孔摄像头，酒店：我们也是受害者 来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体 出门在外住酒店是很多人的第一选择，然而越来越多的“隐藏摄影头”却让很多人感到不安。近日，衡阳的唐晨（化名）便遭遇了这么一件事：她在郴州市的临武国际大酒店房间发现隐藏摄像头后，被酒店安排换了房，结果新换的房间内仍然存在隐藏摄像头。当晚，感到震惊的她立马选择了报警。 10月13日，潇湘晨报头条帮忙记者联系到了该酒店，酒店经理表示酒店已对所有房间进行筛查，暂未发现其余摄像头，其还表示酒店自身也是受害方，等待警方的调查结果。记者从临武县公安局了解到，此事已立行政案件，正在进行调查。 客人：发现隐藏摄像头被安排换房后，又发现了 10月7日，因为工作出差，唐晨入住了郴州市的临武国际大酒店，因为在短视频平台刚好刷到女子被偷拍的新闻，出于好奇，她也决定翻看自己所住酒店房间有无相关可疑设备。这一查，就让唐晨震惊了：在她所入住的酒店房间，正对着床的充电插头内，真的隐藏着一个正在运行的摄像头。 “当时我用牙签尝试戳充电头，发现戳不进去，仔细看又发现有一个类似于摄像头的东西，我当时就立马叫前台拿起子过来，拆了…