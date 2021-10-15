细思恐极! 女子入住酒店连换两房都有针孔摄像头: “正对着床 已有29G内容！” _ 东方财富网

出门在外，住酒店是很多人的第一选择，然而越来越多的“针孔摄影头”、“偷拍设备”却让很多酒店、民宿住客感到不安。 近日，湖南衡阳的唐女士便遭遇了这么一件糟心事：她在郴州市临武国际 大酒店 房间发现有隐藏的针孔摄像头后，被酒店安排换了房，结果新换的房间内依旧有存在隐藏摄像头！ 女住客：不查不知道一查吓一跳 10月7日，因为工作出差，唐女士入住了湖南郴州市的临武国际 大酒店 ，因为在短视频平台刚好刷到女子被偷拍的新闻，出于好奇，她也决定翻看自己所住酒店房间有无相关可疑设备。这一查，就让唐女士震惊了：在她所入住的酒店房间，正对着床的充电插头内，真的隐藏着一个正在运行的摄像头。 唐女士回忆道：“当时我用牙签尝试戳充电头，发现戳不进去，仔细看又发现有一个类似于摄像头的东西，我当时就立马叫前台拿起子过来，拆了之后，真的发现是一个正发着光，在运行的摄像头。” 从唐女士提供的视频可见，隐藏在充电插板后的摄像头约肥皂大小，不仅正闪着蓝色的光，其内还插着一张储存卡。 酒店涉事房间位于1711号，而该摄像头正对着床，唐女士担忧自己的隐私是否已经泄露，于是立刻拍下了相关证据并且报警。 换了一间房还有摄像头！ 警…