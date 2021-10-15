2021新风口在哪儿？旅游、5G正当红 聚美旗下街电投射本地生活“生态圈”_凤凰网

“站在风口，猪都能飞起来。” 雷军这句广为人知的金句，正道出行业风口的重要性——乘风而起，拓土开疆，方能把握提升影响力与贯通新格局的最佳时机。 2021年即将过半，是时候盘点那些“乘风破浪”的行业了。 被重新定义的城市生活 2018年，阿里正式成立本地生活服务公司，剑指以新零售+本地生活来“重新定义城市生活”。 如今，社区团购异军突起、新零售持续走热，6月9日凌晨，生鲜前置仓代表公司每日优先、叮咚买菜前后脚递交招股书，显现其火热势头。本地生活渐渐形成一个个“生态圈”，服务每个人。 艾瑞咨询数据显示，2025年中国本地生活服务市场规模将会增长至35.3万亿元。 而近日，阿里公开表示将大力建设饿了么为本地生活服务的入口心智，快手则在微信端上线团购小程序“吃喝玩乐在快手”、共享出行企业哈啰也已推动“基于出行的本地生活共享生态平台”落地……这是一块巨量级的“大蛋糕”，也是各路巨头必争的新战场。 高频需求与精准卡位市场服务，让这块蛋糕足以容纳更多企业。“感觉有越来越多企业‘围着你转’，就是这种感觉”，网友陈思说道，“生活确实更便捷了。” 有人曾质疑“新零售走下坡路”，但名创优品却“打脸”证明，新…