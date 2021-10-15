连续发现偷拍摄像头，酒店凭啥以受害者自居？

近日，湖南衡阳的唐女士遭遇了这么一件事：她在郴州市的临武国际大酒店房间，发现隐藏摄像头后，被酒店安排换了房，结果新换的房间内仍然存在隐藏摄像头。当晚，感到震惊的她立马选择了报警。目前，此事已立行政案件，正在进行调查。 连续在两个房间发现摄像头，这概率让人瞠目结舌。更奇葩的是，即使面对这样的尴尬局面，酒店却回应称，自己也是受害者。言外之意，都是那些安装摄像头的第三方的错。 类似的事件并不是第一次发生了，无论是媒体报道，还是网友爆料，亦或是警方通报，都早已经提供了太多案例。 根据《民法典》第一千一百九十八条的规定：宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。 《民法典》的规定很明确，无论摄像头是不是酒店方的人员安装的，酒店都负有管理责任，让客户自己去发现，这是未尽到安全保障义务，最起码也有个补充责任。一上来就以“受害者”自居，是搞错了定位，混淆了权责。 作为…