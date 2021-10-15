北京2021年10月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021常州科技经贸洽谈会（以下简称“洽谈会”）9日在常州开幕。

以“聚力国际化制造名城 打造全方位开放高地”为主题，论坛上集中签约了12个重大基金项目、总规模超200亿元，签约了27个重大产业项目、总规模超630亿元。

常州市委书记陈金虎指出，常州比以往任何时候都更渴望人才和投资项目，也更有条件成就人才、成就事业。

截至目前，共有68家世界500强企业在常州投资了119个项目，实际利用外资总额422亿美元。

常州市委副书记、代理市长盛蕾表示，这是一座充满无限商机的城市。目前常州正在全面提升高质量发展水平，全面推进现代化建设。

包括纳恩博智能短途交通项目在内的四个重点人才企业项目和三个优质教育项目于周五在常州科教城开工建设，总投资约25亿元。

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新华丝路：科技与对外经贸合作国际论坛周六在中国常州召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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