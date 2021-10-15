携程：全球旅行商（湖北）大会在武汉举行

【品橙旅游】10月15日，2021全球旅行商（湖北）大会在武汉举行。湖北省委常委、宣传部部长许正中出席会议并见证签约仪式。来自全球各地的300多位知名旅行商代表、湖北重要旅行商、旅游业知名专家学者参加。当天，15位全球旅行商代表分别与15位湖北省内旅行商代表现场签约战略合作。 （签约仪式现场） 本次大会由湖北省文化和旅游厅主办、携程集团承办，作为首届中国（武汉）文化旅游博览会的配套活动之一，以“让世界看见湖北·让湖北走向世界”为主题，通过业务洽谈、专家交流、成果发布等形式，着力搭建国内外旅游企业合作平台，增强湖北世界级旅游目的地定位和长江国际黄金旅游带核心区品牌张力。会上，携程发布了“深耕湖北、扎根湖北”行动计划。其中，“携程研究院长江中游中心”正式落户武汉。未来，随着行动计划的积极推进，将进一步“引客入鄂”，助推文旅产业提质发展。 （2021全球旅行商（湖北）大会现场） （2021全球旅行商（湖北）大会现场） 湖北省文化和旅游厅党组书记、厅长雷文洁致辞表示，此次活动邀请全产业链旅游供应商，共谋推动后疫情时代湖北文化和旅游产业高质量发展之道，必将为湖北打造长江国际黄金旅游带核心区和世界…