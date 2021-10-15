女子住酒店换2房均查出摄像头 酒店:我们也是受害者 _ 游民星空 GamerSky.com

10月14日消息，据媒体报道，因工作出差，唐女士入住湖南郴州的临武国际大酒店。 而在查看自己所住的房间时，发现有针孔摄像头藏在正对着床的充电插头内。 据潇湘晨报报道称，酒店经理表示酒店已对所有房间进行筛查，暂未发现其余摄像头，其还表示酒店自身也是受害方，等待警方的调查结果。记者从临武县公安局了解到，此事已立行政案件，正在进行调查。 警方在对唐女士进行笔录之后，带回了相关摄像头等证据。而酒店也安排了唐晨去1311房入住。换房之后的唐晨仍心有余悸，她立马又检查了房间，同样在插座孔内发现了摄像头，这让她大为震惊，再次报了警，“警方又赶过来了，当时还调取了酒店房间其他客户的入住信息。” 针对此事，网友们愤怒不已。“太可耻，没有任何隐私了！”“对于这种酒店一定要零容忍，都别订房”。也有网友表示这个很常见，“很多酒店都有吧，我看到过有人在网上打包出售视频。”还有网友表示“出租房照样有这种，大家租房也要注意！” 临武国际大酒店的童经理告诉记者，事情发生后，酒店已经排查其他所有房间，并未发现其余摄像头，目前酒店正配合警方进行调查。 童经理说：“目前的事情，警方还没有定性，酒店完全接受警方调查之后的调查…