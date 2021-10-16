中国女子连换两房都有偷拍镜头 酒店：我们也是受害者 8world

中国一名女子出差时入住湖南一家酒店，发现插座藏有偷拍镜头后报警，换房后又在相同位置发现偷拍镜头，二度报警。但是酒店却表示，“自己也是受害者”，引起事主不满，扬言提告。 综合中国媒体报道，这名女住客唐女士本月7日入住郴州市临武国际大酒店，无意间刷到有人利用摄像头进行偷拍的视频，出于好奇而在房内搜寻，结果发现一个对着床的充电插头有异。 她拿牙签插入插座，发现插不进去，仔细一看竟见到镜头，便叫酒店职员拆下插座，发现一个亮起蓝光的偷拍镜头，里面有记忆卡。 唐女士说，随后她报警，警方取走摄像头。酒店也答应为她换房，但换房之后，她又在同样的位置的插座里发现了摄像头，因此再度报警。她说，摄像头中有29GB的内容，说明已经拍摄了不少视频。 酒店：不知镜头从哪里来 排查后再无发现 酒店方面回复中国媒体询问时表示，酒店本身也是受害方，不知摄像镜头从哪里来，正配合警方进行调查。 酒店前天（14日）也在微信公众号发声明，向住客致以最诚挚的歉意，并在事发后第一时间对客房进行全面排查，没有发现异常。 酒店也说，目前也没有发现有偷拍视频外泄。他们也将加强管理，每天用红外线检测器对客房进行多次排查，避免同类事件再次发…