第八届世界摄影(旅游)大会在河北承德金山岭长城举行_河北新闻网

第八届世界摄影(旅游)大会在河北承德金山岭长城举行 2021-10-16 17:40:01 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 第八届世界摄影(旅游)大会在金山岭长城举行现场 河北新闻网讯（梁志青）为庆祝建党100周年和中华人民共和国成立72周年，10月16日、17日由河北承德金山岭长城景区和微摄共同承办第八届世界摄影(旅游)大会暨第三届金山岭长城摄影大典在雄伟的金山岭长城举行。 56个民族共登金山岭长城活动 在大会开幕式现场，随着中共滦平县委书记高浚力宣布“第八届世界摄影(旅游)大会暨第三届金山岭长城摄影大典”开幕，现场掌声与欢呼声此起彼伏。数百名摄影家和与会嘉宾以及滦平融媒APP的五万余名网友共同见证了2020中国摄影年度人物、中国长城影像奖、第三届四季金山岭长城国际摄影大赛颁奖礼、100位女摄影家代表颁奖礼等奖项的授予。开幕式上，还举行了2021年达盖尔奖宣布仪式，2021年达盖尔奖由中国摄影家、著名艺术家郝军获得。 此次大会期间，各国摄影家还将齐聚在金山岭之巅用自己的镜头记录并向世界展示金山岭长城的 “自然之美”“文化之美”和“艺术之美”。同时大会期间还在金山岭长城举办中国长城影…