上海2021年10月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月15日，第33届上海市市长国际企业家咨询会议（以下简称“IBLAC”）以线上的方式举行。围绕“新发展格局与上海改革开放引领角色”的主题，上海市政府领导与来自包括江森自控在内的约40家跨国公司的国际企业家们相聚“云端”，为上海的未来城市建设与可持续发展建言献策。

江森自控董事长兼首席执行官乔治·奥利弗（George Oliver）通过视频参与了会议，并参加专题讨论环节，与西门子、三菱和太古集团的企业家共同聚焦“全面推进城市数字化转型和绿色转型，积极拓展有效投资新空间”这一话题，并代表江森自控分享观点。

作为全球智慧、健康、可持续建筑领军企业，江森自控一直以来积极关注并参与可持续建筑与城市的建设发展。通过对标伦敦、纽约、东京、上海和新加坡五座国际化大都市的建筑行业减排升级的实践，梳理并总结建筑领域科技创新和可持续发展如何推动社会经济全面绿色转型的重要经验。

在专题讨论中，乔治·奥利弗从新建建筑、既有建筑和建筑行业碳交易三方面提出建议。针对新建建筑，以运营能效结果评定绿色建筑，通过智慧科技赋能可持续，确保绿色建筑实现全生命周期的可持续效应。针对既有建筑，引入多元主体参与合同能源管理，推动高能效的节能改造。把握上海作为全国碳交易中心的契机，推进建筑行业碳排放信息公布制度化、系统化，做好建筑行业进入全国碳交易范围的准备。同时，乔治·奥利弗提出，上海的“五大新城”战略，对于建设上海的可持续未来将会发挥重要作用。坚持可持续的城市化进程将推动这些新兴区域的绿色转型。五大新城可以作为可持续绿色建筑的试验区，绘制和展示未来零碳城市的蓝图。“上海承诺2025年实现‘碳达峰’，建筑领域在能源消耗中占比近40%，我们坚信建筑行业有巨大的潜力帮助上海实现碳减排目标。”乔治·奥利弗表示。

作为由全球顶尖企业高管组成的咨询委员会议，IBLAC于1989年开始举办，其目的是充分利用全球顶级商业领袖的智慧，集思广益，为上海城市发展做出贡献。今年也是江森自控第3次参加IBLAC会议。

长期以来，江森自控始终致力于构建一个安全、舒适、可持续发展的世界。通过高效能源解决方案、智慧建筑和集成的基础配套设施，成功为办公楼、医院、学校、机场、工厂、商业综合体等大型公共建筑提供从绿色咨询、节能提效、改造升级、智慧运维的全生命周期服务，助力中国城市建筑可持续转型。江森自控亚太区总部就落户在上海，在这个重要的“大本营”，江森自控积极开展与上海各相关部门及合作伙伴们的交流协作，为上海的城市建设做出贡献。未来，江森自控将继续发挥自身在建筑领域的专业技术，全力支持上海绿色发展，助力上海实现双碳目标。

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江森自控CEO参加第33届IBLAC会议，为上海可持续发展建言献策 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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