HOKA ONE ONE(R)全球首家直营品牌体验店正式开业

轻盈如飞再启新程

上海2021年10月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 顺应中国市场蓬勃发展的运动需求，德克斯户外运动用品有限公司（纽约证券交易所股票代码：DECK）旗下品牌HOKA ONE ONE®全球首家直营品牌体验店在15日正式于上海开业，为中国消费者带来集跑步装备与运动社交于一体的多元化跑步服务体验。HOKA始终重视跑者，并致力于与跑者建立更长久密切的关系；首家直营品牌体验店的开业，标志着HOKA为打通中国市场线上线下零售迈出的里程碑式一步。从零售到体验到社群的一站式服务理念，更凸显了HOKA打破传统、大胆创新的品牌精神，始终激励跑者勇往直前。



HOKA全球首家直营品牌体验店正式开业



HOKA ONE ONE中国总经理Olivier Lorans先生（左二）携手众嘉宾为 HOKA全球首家直营品牌体验店剪彩庆祝盛大开业

全新形象，大胆创新

HOKA 全球首家直营品牌体验店坐落于上海市静安区吴江路四季坊，与南京西路商圈区域化协同发展，为这一历史文化底蕴深厚的中心城区注入新的活力。通过与全球知名设计咨询公司Green House的紧密合作，HOKA旨在打造打破传统的、以社群凝聚力驱动的直营品牌体验店。以“飞行”为设计主题，HOKA直营品牌体验店为整个空间营造出一种充满活力的运动感，呼应品牌的核心理念。顶部HOKA标志性的“飞鸟”灯光群能够伴随音乐律动自由起伏，仿佛飞鸟在空中翱翔的舒展姿态，配合透明轻盈的橱窗设计和精心挑选的绿植陈列，令每一位顾客仿佛置身于户外的自然氛围中。店内的开放式布局向消费者零距离展示HOKA在城市路跑、户外徒步与越野等不同领域的全系产品，未来还将继续推出更多重磅新品与限量单品。

全新体验，纵情飞跃

“打造多元跑者社群体验”是HOKA全球首家直营品牌体验店着力开拓和发展的理念。在这里，消费者能够享受身临其境的户外模拟沉浸式体验，参与集结了行业大咖领袖、配备了专业补给设施的社群运动交流平台，并通过全场景互动式产品选购和专业运动指导服务找到最适合自己的装备。店内正中央设有四块包围式可移动的巨型曲面屏，当消费者置身其中，即可模拟真实的户外跑体验，从都市路跑到山野风光，尽情感受在户外轻盈如飞的奔跑体验。此外，店内设置了人性化的运动补给装置和休憩空间，私人化储物设施让跑友们可以换装整备随时出发，能量补给站则向跑友提供直饮水，即刻恢复动力，再度出发。更有定期举办的丰富课程与活动，将极力满足不同跑者的运动需求。

全新社群，包容开放

HOKA始终欢迎广大跑者了解品牌、加入社群体验，并不断致力于联结跑者社群，提升社群凝聚力。自开业之日起，HOKA直营品牌体验店将长期组织举办各类跑团活动，以月度为周期不断更新丰富的社群线下体验，向更广泛的消费者展现户外跑步的独特魅力，邀请精英运动员、HOKA会员、跑团社群代表等不同领域热爱运动的人士，带来专业、有趣的故事分享和运动指导建议，带领大家一起自由开跑，敬请关注线上平台公告或到店获取信息。店内的各类设施支持与能量补给则为跑者们保障后顾无忧，更设有跑者专属照片墙，记录每一次运动的快乐和收获，真正带来家一般的归属感与凝聚力。通过精彩纷呈的社群联动与线下体验，HOKA 期望将全球首家直营品牌体验店打造为专业、开放、自由的跑者之家新地标，并成为品牌进一步开拓前行的标杆。

随着跑步运动在中国的蓬勃发展，跑者对于跑步装备及服务的需求也正在全方位地变换与提高。HOKA将持续助推跑步运动在中国的发展，亦将不余遗力地陪伴中国跑者成长。正如戴珂鞋业中国区总经理Olivier Lorans先生表示：“感谢中国跑者们一直以来对HOKA的支持，我们对中国跑者充满信心，在未来共同建立起更深的联结。很高兴看到我们在中国市场又迈出坚实一步，无论是大众跑者、精英运动员、或是健身达人、户外爱好者、潮流玩家等等，都能在HOKA全球首家直营品牌体验店激发运动潜能，收获独特、专业的跑步体验。未来我们有更多线下门店计划，为热爱跑步、向往户外运动的中国消费者带来更优质的产品、更多元的运动体验和更专业的跑步服务。” 截至今年10月末，HOKA将在上海完成三家线下直营门店的布局，协同构建从线上到线下的新零售整合体验。HOKA将不断以创新态度驱动更多元的突破与飞跃，为中国跑者提供更具品质和活力的运动服务，Time to Fly。

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