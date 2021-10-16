4349个项目报名参赛，总结会将累计颁出近300个奖项。

北京2021年10月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第六届“创客中国”北京市中小企业创新创业大赛暨“创客北京2021”创新创业大赛总结会将于10月19日在北京顺义国测国际会议会展中心召开。

来自各行各业的近千名嘉宾将参与本次总结会，包括：政府机构、投资机构、参赛企业、服务机构、金融机构、媒体等，累计近千人。会议分为“创新创业展”“总结会”“嘉宾采访直播间”“项目路演会”四大模块，为企业提供了全方位的展示平台。

有意参加本次活动或了解活动情况的朋友可关注“北京市中小企业服务平台”公众号（微信号:smebj1），点击菜单栏“创客北京2021”，即可获得相关信息。

“创客北京2021”是第六届“创客中国”中小企业创新创业大赛的重要组成部分，以“围绕产业链,部署创新链,配置资金链”为主旨，以“共创新篇”为主题，立足首都优势，以大赛为平台集聚优质资源为创新创业发展赋能。

“创客北京2021”由工业和信息化部、财政部指导，北京市经济和信息化局、北京市财政局、顺义区人民政府联合主办，北京市中小企业服务中心、北京市中小企业公共服务平台、北京创投联盟承办，国融工发、盛世投资、亦庄产投、北京银行中关村分行、邮储银行北京分行、兴业银行北京分行、中关村担保、中关村租赁、首创高科、创伴空间等单位协办。同时获得了来自央视网AI频道、36氪、创业邦、隧道酷媒、盛景网联、易创科技等企业的大力支持。

“创客北京2021”累计吸引4349个项目报名参赛，北京赛设立8大产业决赛，设立175个初赛点，16个分赛区复赛，65个项目分获创客组和企业组的三二一特奖；同时，十一家龙头企业主动承办赛道赛，累计吸引1656家企业报名，评选出特别奖和优胜奖104名。

大赛组委会推出参赛项目“服务包”，获奖项目不仅可以获得现金奖励，更有机会获得免费“创客训练营”门票，获得行业专家的一对一指导。在股权投资方面，将被推荐与北京市中小企业发展基金、北京市高精尖产业发展基金合作投资机构、北京创投联盟会员单位等100多家知名投资机构对接；在债权融资方面，北京银行中关村分行、兴业银行、中关村担保、邮储银行北京分行等金融机构将予以专项支持；在项目落地方面，统筹创办空间、顺义区经信局和69家市级小微企业双创示范基地将给予入驻基地房租减免等优惠政策；同时，大赛合作媒体将对获奖企业进行持续性报道。

“创客北京2021”总结会将于10月19日在北京顺义召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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