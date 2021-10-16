– 为庆祝2021年10月26日至28日举行的FII五周年纪念大会，未来投资倡议（FII）研究所宣布与10个新的全球创新者和开创性科技公司达成合作

– 技术合作伙伴包括西门子和Zoom等财富100强全球公司、Lililum（“LILM”）等新上市公司以及Interstellar Labs等获得风险投资支持的早期公司。

– FII技术合作伙伴支持该研究所“对人类的影响”议程

沙特阿拉伯利雅得2021年10月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 从飞行汽车到空间技术、无人机、卫星和视频通话，技术和创新领域的著名企业正在与未来投资倡议（FII）研究所进行合作。在2021年10月26日至28日于沙特阿拉伯利雅得举行的FII 5周年纪念活动到来之前，一些全球最优秀的开创性科技公司和初创企业与该研究所建立了合作关系。



FII 5th Anniversary

FII研究所是一家全球非营利性基金会，技术合作伙伴支持其在五大领域发挥影响力：人工智能、机器人、教育、医疗保健和可持续发展。5周年纪念大会将以“投资于人类”为主题，所有技术伙伴都在这一共同主题下开展活动。

FII研究所首席执行官Richard Attias表示：“每个合作伙伴都带来了独特和开创性的技术，支持FII研究所的使命，为人类带来积极影响。这些全球顶级公司的投资、发明、研究和产品都旨在为所有人创造一个更美好的世界。

“随着多个行业在新冠疫情后时代实现复兴，FII的5周年活动将汇聚世界领导人、专家、创新者和媒体参加一个全球论坛，探索解决社会最紧迫挑战的方案并推动实现这些目标的行动。”

FII研究所今年早些时候宣布对Lilium和Interstellar Labs进行投资。对Lilium的投资是在航空旅行行业中开发和利用可持续和环保方案，以替代传统内燃机引擎战略的一部分。通过对Interstellar Labs的投资，FII研究所将为开发和利用基于AI仿真的设计提供资金，以解决地球上最紧迫的环境问题。

新的技术合作伙伴

Zoom ，一家通过基于云的对等软件平台提供视频和在线聊天服务的全球技术公司

，一家通过基于云的对等软件平台提供视频和在线聊天服务的全球技术公司 Siemens AG ，一家专注于工业、基础设施、运输和医疗保健的全球科技公司

，一家专注于工业、基础设施、运输和医疗保健的全球科技公司 SenseTime ，一家专注于创新计算机视觉和深度学习技术的AI公司

，一家专注于创新计算机视觉和深度学习技术的AI公司 OriginAll ，第一个专注于正宗和可跟踪产品的市场开发商

，第一个专注于正宗和可跟踪产品的市场开发商 Natufia （ KAUST ） ，全球首个智能室内厨房花园开发商

，全球首个智能室内厨房花园开发商 Lilium ，通过其电动垂直起降飞机、垂直升降机场和数字服务进行可持续高速空中交通开发的开发商

，通过其电动垂直起降飞机、垂直升降机场和数字服务进行可持续高速空中交通开发的开发商 Interstellar Labs ，一家空间科技公司，为在地球、月球和火星上维持生命设计闭环生物工具

，一家空间科技公司，为在地球、月球和火星上维持生命设计闭环生物工具 HEPTA Airborne ，一家技术开发公司，通过无人机、直升机、卫星和大数据来实现输电线路的自动化分析

，一家技术开发公司，通过无人机、直升机、卫星和大数据来实现输电线路的自动化分析 DroppTV ，将产品销售与便于访问的高消费视频内容进行无缝集成的第一个视频平台开发商

，将产品销售与便于访问的高消费视频内容进行无缝集成的第一个视频平台开发商 Can Mobilities，老年人护理智能移动设备行业的先驱

相关链接 :

https://fii-institute.org/

开创性科技公司和全球创新者同庆FII 5周年 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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