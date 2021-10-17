完成疫苗接种可入境 英美放宽旅行限制阴性接种旅行_手机网易网

北京商报讯（记者 陶凤 赵天舒）当地时间15日，经白宫官员确认，美国将从11月8日开始启用新的入境政策，在分享接触者追踪信息的前提下，任何已经 接种 疫苗且提供登机前72小时 阴性 证明的人员将被允许登上前往美国的飞机。新的系统基本禁止未接种疫苗的外国人进入美国，本国未接种疫苗居民入境则需要提供阴性检测证明。 此前在9月20日，白宫曾宣布，从11月初开始，对完全接种新冠疫苗的外国旅客放宽入境限制。但当时未明确具体的政策实施日期。 一名未透露姓名官员的话说，美疾病控制和预防中心此前已通知各航空公司，入境美国的航空旅客可接种的新冠疫苗包括美食品和药物管理局批准和授权的疫苗、获得世界卫生组织紧急使用认证的疫苗。预计上述标准也将适用于通过水陆口岸入境美国的外国旅客。 此外，英国政府当地时间10月14日宣布，10月24日起，从低风险国家抵达英国的、完全接种了疫苗的乘客，将不再需要参加昂贵的新冠核酸测试。 9月，英政府还简化了入境英国的国际 旅行 规则，以促进旅游业的发展。英旅游行业曾批评核酸检测和繁复的规则导致英国夏季航空旅行恢复缓慢。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台…