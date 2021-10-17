住客嫌吵退房给差评 酒店：不删差评不退房费，退了房就没资格点评 “不删除差评就不退房费”，商家的话令成都的钟女士难以接受。 15日入住酒店后，接连换了两个房间，钟女士都觉得太吵，她与商家协商好：退房费，已经待的两三个小时收60元。但钟女士给了一个差评后，酒店方面就不愿意了，一度要求她删掉差评。 “说好取消订单、退房费，那你就是没有在这里消费了，说难听点：你没有资格评价了。”这是商家的逻辑。不过钟女士的态度也很坚决：“酒店方面是收了我费用的，我使用过，我当然有评价的权利。” 酒店客服与钟女士的沟通记录 客人吐槽： 订的“国际酒店”声音太吵 钟女士说，因为10月16日要在成都城区考试，她提前一周订了房间。“在某平台上特意选了一家评分为5的高分商家，名字是成都迪亚高空观景国际酒店。200元。”钟女士表示，下单时自己特别备注要“安静”的房间，并电话确认。 15日下午3点过，钟女士去到酒店。“联系以后，工作人员加了我微信，发来房间门锁的密码，收取了100元押金。”房间被安排在15楼，“装修不错，不过很吵，所以我提出来换房间。”沟通后，房间被改到了30楼，“靠小区方向，在里面坐了一会，工作人员也一…