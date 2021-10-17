第八届世界摄影(旅游)大会在承德金山岭长城举行凤凰网河北_凤凰网

原标题：第八届世界摄影(旅游)大会在承德金山岭长城举行 长城网10月16日讯（记者 黄云霞 通讯员 梁志青）为庆祝建党100周年和中华人民共和国成立72周年，今天，由河北承德金山岭长城景区和微摄共同承办的第八届世界摄影(旅游)大会暨第三届金山岭长城摄影大典在雄伟的金山岭长城隆重开幕。 56个民族同登金山岭长城。 在大会开幕式现场，在数百名摄影家和与会嘉宾以及滦平融媒APP的近五万余名网友的共同见证下，进行了2020中国摄影年度人物、中国长城影像奖、第三届四季金山岭长城国际摄影大赛以及100位女摄影家代表颁奖礼。同时，还举行了2021年达盖尔奖宣布仪式，2021年达盖尔奖由中国摄影家、著名艺术家郝军获得。 与会嘉宾进行书法创作。 此次大会为期两天，期间，各国摄影家还将齐聚在金山岭之巅用镜头记录并向世界展示金山岭长城的“自然之美”“文化之美”和“艺术之美”。同时还将举办中国长城影像研讨会、进行国家级非物质文化遗产“抡花”表演、56个民族共登金山岭长城以及书法创作等活动。 与会嘉宾进行书法创作。 据了解，金山岭长城位于河北省承德市滦平县境内，金山岭长城是世界文化遗产，国家5A级旅游景区，中国…