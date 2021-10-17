深度｜偷窥门事件反思：酒店缘何总是逃脱法律责任？国际大酒店万豪酒店客房法律_手机网易网

21世纪经济报道记者高江虹 实习生肖遥 北京报道 临武 国际大酒店 近日成为新的舆论焦点。据媒体10月15日报道，湖南一位唐姓女士入住郴州市临武国际大酒店时，发现房间内正对床的插座孔中藏有针孔摄像头，更换房间后，又在新房间的同一位置发现摄像头。该事件警方已介入处理，截至目前，尚未有官方渠道发布处理情况。 这不是近期第一例酒店安全事件。两月之前，全季酒店一女住客被裸男闯进房间事件引爆讨论，当事人@fiore花花发布视频称，将对该闯房间男子提起诉讼，并向全季酒店索赔1元，希望全季及其母公司华住会发布正式道歉声明并公示整改方案。 对比一些国外案例，涉事酒店往往面临高额索赔，而国内往往只能获得一句道歉而已。造成这种区别的原因是什么？现行 法律 下，是否存在相应条例帮助住客维权？ 海外：酒店安全涵盖多方面 赔偿金额可高达上亿 21世纪经济报道记者梳理酒店安全相关诉讼，较多国外判例显示，若住客在入住期间遭遇损害，酒店可能面临高额赔偿，2016年的女记者被偷拍案判决较富代表性。美国记者艾琳·安德鲁丝入住 万豪 酒店时，在房间内遭隔壁住客偷拍裸照，后该记者将酒店告上法庭，指出酒店违规透露其姓名及房间号…