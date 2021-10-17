西安2例外省游客核酸阳性，入住酒店停业全员就地隔离阴性核酸酒店西安国际酒店_手机网易网

2021-10-17 18:33:16 极目新闻 极目新闻记者 马浩然 10月16日，陕西省新增2例外省游客 核酸 检测阳性病例。两人在 西安 期间，曾出现在机场、 酒店 及西安市第八医院，在采集核酸样本后被确诊为阳性。流调信息显示，两人系夫妻，均为上海某高校退休教师，10月15日两人在甘肃嘉峪关进行混检时结果异常，但仍自行离开，目前两人在西安市第八医院隔离病区观察。极目新闻记者探访发现，两人曾入住的酒店已停业，已入住的客人就地隔离，还未入住的客人纷纷退房。 混检结果异常仍自行离开 据陕西省卫健委消息，10月16日0时-10月17日7时，陕西省新增2例外省游客核酸检测阳性病例。 流调信息显示，确诊的2例外省游客病例系夫妻关系，均为上海某高校退休教师（闫某，女，62岁；姜某，男，62岁）。10月9日，两人乘坐CA1216次航班从上海出发（上海浦东—西安），并在西安乘坐MU9649次航班（西安—张掖）转机前往张掖市，随后在甘肃、内蒙古地区自驾旅游。在此期间，两人曾在内蒙古额济纳旗人民医院拿到核酸检测 阴性 证明。 10月15日9时，两人在甘肃嘉峪关中医医院进行1：10混检，结果异常，当地通…