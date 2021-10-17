上海浦东发生一起命案：公司挑战职工底线、扣钱，扣分，扣业绩工头酒店

分享至好友和朋友圈 标题：上海浦东发生一起命案：公司挑战职工底线、扣钱，扣分，扣业绩 10月15日中午，浦东公安分局接110报警称：潍坊西路一酒店内发生命案。接警后，民警迅速到场将犯罪嫌疑人贾某（男，53岁）抓获。经初步调查，贾某因工作纠纷将同事袁某（女，41岁）杀害。目前，案件正在进一步侦办中。该案件疑似因顾客投诉酒店早餐质量不高，引发该酒店内部厨师长和店长矛盾。 10月15日上午，上海潍坊西路一酒店内发生命案，53岁的贾姓男子因工作纠纷，将41岁的女同事杀害。据现场目击者称，他亲眼见到犯罪嫌疑人被警方带走。据他了解，犯罪嫌疑人作案后并未逃离现场，而是让前台工作人员报警。 10月15日下午，记者来到案发现场附近看到，现场附近停有多辆警车，涉事酒店门前拉了警戒线，附近有多位民警维持秩序，不少市民驻足观望。 民警告知大家，请大家不要聚集，不要拍照，不要议论和传播。附近一送快递的工作人员告诉极目新闻记者，上午他在附近送完快递后，看到附近多人聚集，且有许多民警。 他上前看到，酒店内一男子，身材比较高大，身上有血迹，被警方带走了。 他本来拍了视频，在民警要求下，他删掉了。 该快递工作人员表示…