骇人！上海一男子因工作纠纷杀害女同事，头颅被放前台，细节曝光酒店厨师长

用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 冲动是魔鬼！社会高速发展，现代人性格普遍变得比以前浮躁，有少部分人也会逐渐变得偏激，性格变得更加极端。同事之间，应当和睦相处，这是每个企业都要求的事情。人与人的交际中，肯定会有各种不满或者小的摩擦，如果好好沟通，或许就可以解决，但是少数人往往会走向绝路。10月15日，上海市一名男子因工作纠纷将女同事杀害，并将女同事的头颅割下放到酒店前台，现场十分骇人。 据媒体报道，10月15日上午，上海市潍坊西路一酒店内发生命案，53岁的贾姓男子因工作纠纷，将41岁的女同事残忍杀害。事发后，凶手并未离去，甚至直接到前台，让前台工作人员报警。民警迅速赶到现场，将犯罪嫌疑人抓获。目前，案件正在进一步调查中。 从拍摄者上传的视频来看，现场有不少警车，很多市民在围观。警方将犯罪嫌疑人抓获，犯罪嫌疑人头戴黑色面罩，穿一身深蓝色工作服，前胸有大量液体痕迹，疑似血液。据目击者说：“透过玻璃窗看到一个女子的头放在酒店台上，长头发，特别吓人，酒店里的人都吓哭了。” 据了解，被害人是该酒店店长，嫌疑人是该酒店的厨师长，二人是同事关系，疑因顾客投诉酒店的早餐不符合预期，引发该酒店厨师…