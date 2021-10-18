小红书景点“照骗”惹众怒！奔波去打卡太失望，原来背后藏着利益链…网红美妆旅行

随着旅游景点的“美片”不断涌现，小红书也因“滤镜景点”一事持续发酵被推到了风口浪尖。 图片来源：微博截图 10月17日，针对有网友吐槽小红书博主发布的“滤镜景点”笔记，小红书通过官方微信号向用户道歉，并表示将尝试推出踩坑榜等产品。 小红书致歉： 在过去两年的中国互联网，小红书爆红恰似一股清流。它凭借绝对的普通玩家分享日常起家，不投靠大V，不依赖熟人圈子。用那些真实的原创内容以及消费决策，一笔一笔写下了互联网世界里最稀缺的“代码”，成就了自己一身丰富而耀眼的羽毛。 然而，走红后的小红书，在迫不及待的商业化中，开始亲手破坏自己笔下的优质内容社区。如今，这里杂草丛生，代写笔记、虚假种草、清洗KOL，内容失真，玩家分裂。路子越来越野，圈子越来越窄。 图片来源：小红书截图 打开小红书，每个人都渴望，通过真实而有意义的生活分享，打开新世界的大门，在消费升级中获得积极的自我满足和提升。而不是在滤镜制造的虚假繁荣里，拥着被人牵引驯化的品位和意见，最终沦为可怜的韭菜。 近日，网友吐槽小红书博主发布的“滤镜景点”笔记，与实际落差较大的话题一度引起热议。 10月17日，针对该话题，小红书在官方微信号“小红书…