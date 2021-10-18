嘉峪关市：2名游客15日混检结果为可疑阳性，但已到西安嘉峪关市甘肃省酒店

原标题：甘肃嘉峪关市通报2名核酸阳性游客在嘉活动轨迹排查情况 来源：嘉峪关市卫健委网站 嘉峪关市卫健委网站10月18日消息，陕西省通报2名核酸检测结果为阳性游客，于2021年10月14日16时左右由内蒙古额济纳旗自驾到达嘉峪关；10月15日9时2人主动到嘉峪关市中医医院进行核酸检测，医院按常态化检测要求进行10∶1混检，完成采样后，2人返回酒店退房，前往嘉峪关机场，于13时38分持48小时内额济纳旗人民医院核酸检测阴性证明、健康码绿码及行程码无中高风险旅居史办理登机手续，搭乘MU2165航班（嘉峪关—西安）于15时25分到达西安。 10月15日17时30分，市中医院10∶1混检结果为可疑阳性，遂联系相关10人速到医院采样复检，但2人已到西安。另外8人到医院采样后，当晚21时复核结果全部为阴性。21时40分嘉峪关市疾控中心工作人员电话联系上2人后要求其在当地尽快尽早做核酸检测，并以电话询问的方式持续追踪其检测结果。2人告知已于16日7时30分在西安市第八医院进行核酸检测，22时20分截图当日核酸检测报告，显示结果为阴性。10月17日11时07分接到陕西省疾病预防控制中心《告知函》，10月…