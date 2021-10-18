广东江门通报一阳性病例关联人员：轨迹涉某物流配送中心、酒店，两次检测结果均为阴性新冠肺炎_新浪财经_新浪网

原标题：江门通报一阳性病例关联人员：轨迹涉某物流配送中心、酒店，两次检测结果均为阴性 “江门发布”微信公众号10月18日消息，蓬江区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室通报，2021年10月17日，蓬江区发现王某某是陕西省通报的两例核酸检测阳性病例的关联人员。目前已对其进行集中医学观察和新冠病毒核酸检测（15日、17日检测结果阴性）。为了公众健康安全，根据上级防控文件指引和专家研判，区新冠肺炎疫情防控指挥部决定，自通告发布之时起，对部分重点区域、重点人群进行免费核酸检测，现将有关事项通告如下： 10月16日0时20分，入住蓬江区丽枫酒店。上午11时许，前往高登图文打印资料（迎宾大道中万源大厦东北侧约40米）。17时许前往丽枫酒店附近大家乐（建设二路99号一层）就餐。18时许搭乘出租车前往广东省江门烟草公司物流配送中心（蓬江区双龙大道64号）工作。晚上21时许搭乘网约车从江门烟草公司物流配送中心返回丽枫酒店，当晚无再外出。 10月17日9时许搭乘网约车从丽枫酒店前往江门烟草公司物流配送中心工作。12时许搭乘网约车从江门烟草公司物流配送中心返回丽枫酒店。13时许搭乘网约车前往江门市妇幼保健…