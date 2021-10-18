西安公布2例核酸阳性游客轨迹，要求与病例活动有交集者报备医院西安市酒店

原标题：西安公布2例核酸阳性游客轨迹，要求与病例活动有交集者报备 2021年10月16日17时，2名外地游客（夫妻）在西安市第八医院核酸检测结果初筛阳性，经省、市疾控部门复核阳性。 西安市疫情防控指挥部第一时间启动应急响应，目前市疾控中心已完成2名游客的流行病学初步调查工作，相关区县正在对其密接、次密接进行摸排管控、核酸检测，并对其活动场所及下榻酒店进行封控和消杀。 病例活动轨迹如下： 闫某，女，62岁；姜某某，男，65岁，2人系上海某高校退休教师。 1。 10月9日8时，该2人由上海浦东机场搭乘CA1216航班，于10时40分到达西安咸阳国际机场，13时54分转乘MU9649航班前往甘肃省张掖市； 2。 10月9日-15日，在甘肃、内蒙古自驾旅游； 3。 10月15日13时，持13日内蒙古额济纳旗人民医院核酸检测阴性证明搭乘MU2165航班（嘉峪关-西安），于当日15时抵达西安咸阳国际机场，后乘坐出租车于17时到达西安唐隆国际酒店（曲江新区雁南四路98号），办理入住后未再出入其他公共场所。据调查，该2人10月15日9时在甘肃省嘉峪关市中医医院进行1：10混检，结果异常，当地通知该2人…